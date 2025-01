Quién es Danny Ramirez: su edad, de dónde es y sus películas y series como actor

Danny Ramirez es una de esas revelaciones en Hollywood. A sus 32 años el actor ha triunfado en superproducciones con un gran séquito de fans que alaban y respaldan su trabajo como intérprete.

El actor es de ascendencia colombiana y mexicana, pero él nació en Chicago, Estados Unidos, en 1992. Sin embargo, creció en Miami, y lo de la actuación le llegó mucho más tarde, pues antes quería ser atleta. No obstante, tuvo que cambiar de planes al lesionarse, impidiendo que pudiese triunfar en el fútbol americano que practicaba.

A sus 32 años se ha convertido en un actor recurrente de series y películas, pero lo que lo posicionó en un primer plano fue haberse convertido en un fichaje de la saga Marvel en 2021.

Su carrera en películas y series

Danny Ramirez comenzó en series de televisión, donde era un personaje esporádico en series como The Affair, Blindspot, Orange is the New Black... Más tarde empezó a ser recurrente en ficciones como The Gifted y On My Block.

En medio de toda esta trayectoria Ramirez consiguió el papel como Joaquín Torres en 2021 en la serie The Falcon and the Winter Soldier desarrollada en el Universo Cinematográfico de Marvel.

A este éxito le siguieron otros de la pequeña pantalla como Black Mirror y la aclamada The Last of Us, basada en el videojuego homónimo.

En cuanto a cine, Ramirez debutó en 2018 a través de Assassination Nation, pero se le ha podido ver en filmes como The Giant, Top Gun: Maverick, Stars at Noon, Look Both Ways y Chestnut, entre otros.

Ahora vuelve a la saga de Marvel con la película Captain America: Brave New World, donde encarna al mismo personaje este 2025.

Ligado a la infancia y a la familia

En su cuenta de Instagram acumula más de 256.000 seguidores, y ahí muestra, sobre todo, su faceta profesional, compartiendo con sus followers imágenes de eventos a los que ha asistido.

No obstante, Ramirez también enseña algunos de sus aficiones, como ir al gimnasio y leer. Además, el actor también publica imágenes de cuando era un niño o recuerdos con su familia, a la que parece muy unida.