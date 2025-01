Quién es el actor Anthony Mackie: su edad, de dónde es y sus películas más famosas

Anthony Mackie ha estado presente en el cine estadounidense desde hace décadas. La figura de Hollywood es uno de los actores más reconocidos actualmente del Universo cinematográfico de Marvel, y no para de acumular éxitos bajo esta marca.

Nacido en Nueva Orleans, Luisiana, en 1978, Mackie desde siempre supo que quería ser actor y se formó para ello en el Centro de Nueva Orleans de Artes Creativas. Además se graduó en la Escuela de Artes de Carolina del Norte.

A sus 46 años puede decir que es un actor consagrado, pero en sus inicios arrancó con películas independientes. Con el tiempo tuvo apariciones en películas importantes como Million Dollar Baby, hasta que protagonizó She Hate Me.

Sus papeles más relevantes

Mackie fue posicionándose poco a poco en el mapa, y entre los papeles que le hicieron más conocidos se encuentra cuando interpretó al rapero Tupac en la películas Notorious en 2009.

Sin embargo, lo que de verdad le ha hizo brillar fue empezar a trabajar en Mavel Studios en 2014. El actor empezó a interpretar a Sam Wilson (Falcon) en Capitán américa: el soldado de invierno.

En 2015 hizo un cameo en Los Vengadores: era de Ultrón con dicho personaje, al que volvió a dar vida en Ant- Man y en 2016 también en Capitán América: Civil War. En 2018 y 2019 con las nuevas entregas de la saga como Los Vengadores: Infinity War y Los Vengadores: Endgame, volvimos a verlo en la gran pantalla.

Este 2025 volverá a brillar con Falcon en Capitán Amércia: Brave New World. Pero a lo largo de estos años también ha formado parte del elenco de películas como La mujer en la ventana, The Banker y Elevation, entre otros filmes.

En televisión Mackie también ha triunfado en series, como en títulos como Black Mirror, Animals, Sucker Free City y Altered Carbon. Por supuesto, bajo el sello de Marvel también participó en The Falcon and the Winter Soldier y What If...?.

Un matrimonio con su novia de toda la vida

Al margen de su trayectoria profesional, Mackie Williams pasó por el altar con Sheletta Chapital en 2014, en una boda muy discreta, después de estar juntos desde la infancia prácticamente.

No obstante, el matrimonio no fue fructífero, y la pareja decidió divorciarse en 2017, cuando pidieron la solicitud. Según fuentes cercanas a la pareja, el divorcio fue amigable. Pero, al igual que la boda, han sido muy discretos con el tema.