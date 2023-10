¿Quién es Enric Auquer? Su premio Goya, el trastorno que sufre, sus hijos Carmela y Antonio y su pareja

Enric Auquer (35 años) ha llegado a nuestras televisiones con mucha fuerza y todo apunta a que cada vez lo veremos más. El actor -nacido en Girona- acumula una potente trayectoria delante de las cámaras y en su último proyecto, Me he vuelto viral, comparte pantalla con Blanca Suárez.

El catalán se interesó por la interpretación relativamente tarde (con 20 años) después de que su madre lo convenciera para apuntarse a una escuela en Barcelona. El joven había tenido una adolescencia conflictiva y esta fue la primera vez que no sentía que fracasaba.

Una adolescencia marcada por varios trastornos

"Fue la primera vez que sentí que se me daba bien algo. La interpretación me sanó muchísimo", dijo en una entrevista con El periódico de Extremadura. La infancia de Enric estuvo marcada por el "fracaso escolar", en parte porque sufría varios trastornos como dislexia, TDAH o hiperactividad.

"De pequeño estaba diagnosticado de TDAH, era disléxico, tenía ansiedad, hiperactividad, era un desastre escolar, no podía estar quieto…", confesó en 2019.

En una charla con TV3 en 2020, reveló el "terror" que sufrió durante sus años escolares por ello: "No me gustaba nada ir a la escuela. Iba con un cojín y me ponía a dormir. Era una frustración y un drama. Todavía tengo sueños que estoy en el instituto y me levanto gritando de la angustia".

En 2009, consiguió un papel en la película Dieta mediterránea, protagonizada por Paco León y Olivia Molina, y tras esto llegó a salir en series de TV3 como Kubala, Moreno y Manchón, El Crack o Cites.

Ganador del premio Goya revelación en 2019

No solo en la ficción, Enric es un actor todoterreno y hemos podido verlos en películas como Barcelona, noche de invierno, La hija de alguien o La vida padre, así como algunas obras de teatro.

El primer gran logro profesional llegó en 2019 cuando se hizo con el codiciado premio Goya a Mejor actor revelación por el film Quien a hierro mata, en la que interpretaba a un joven narco.

La gala hizo que muchas personas sacaran alguna que otra lágrima durante su discurso. Se lo dedicó a su madre y terminó derrumbándose: "Quiero agradecerle a Paco Plaza [el director], porque todos sabéis lo difícil que es empezar en esto. No lo voy a olvidar en la vida. No he tenido que renunciar a nada".

"A mi madre, mami gracias. A mi padre, a mis dos hermanas confidentes, María y Ana", concluía Enric.

Su hija de casi ocho años Carmela

El actor catalán es muy discreto con su vida privada y pocas veces se ha referido a ella, aunque especialmente sobre sus parejas.

Estuvo saliendo con una actriz llamada Marta Aguilar. Se conocieron en 2011 y han compartido pantalla en varias películas como Fuga (2021) y en ella interpretaban a una expareja que tenía una hija llamada Júlia.

Curiosamente, se dice que la niña que aparece en el film es Carmela, la niña que Enric y ella tuvieron en 2016.

Mientras que él no se ha pronunciado sobre su exnovia, sí habla constantemente de su hija. En una charla con David Broncano, dijo entre risas que había tenido mucha suerte porque "le caía muy bien". Incluso aclaró que ella le había hecho "mejor actor" porque le había quitado todos los miedos.

"A ella le hace gracia verme en pantalla. No podrá hacerlo en Sky Rojo por el tipo de serie que es, igual que pasaba con Quien a hierro mata. Pero sí que me ha visto en Vida perfecta. Y entiende muy bien que yo ahí soy un personaje. Igual que se extraña de que gente a la que no conozco me salude por la calle. Eso le deja perpleja...", contó en El Mundo.

Antonio, su hijo junto a su actual pareja

Fuera como fuera, Enric y Marta ya no están juntos y ahora él mantiene una relación con la cantante Adela Oller. Secretismo absoluto sobre su romance, pero en redes sociales sí comparte imágenes de ella junto al hijo de la pareja, Antonio, que nació a finales de 2021.

Así que intuimos que llevan juntos desde antes de entonces. La primera vez que suben una en pareja es en febrero de 2021.

La pareja dio la noticia del nacimiento de su hijo Antonio con una fotografía en Instagram en la que se veía a Enric sujetando al bebé.

Otro dato que sacamos de sus redes sociales es que Adela Oller y Marta Aguilar mantienen una relación cordial y agradable porque la actual pareja del catalán sube constantemente imágenes de Carmela con ella.

Enric ha convertido la discreción en su señal.