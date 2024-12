Quién es el novio de Lalachus: cómo empezaron a salir y la pedida de matrimonio

Lalachus es una de las personas más destacadas de este 2024. La comunicadora ha pasado de hacer humor en las redes a triunfar en la radio y la televisión, convirtiéndose en una de las cómicas con más proyección.

Si bien se ha hablado mucho de ella últimamente, y no siempre para bien (como ya recogió Eva Soriano en Cuerpos Especiales), la vida de Lalachus es especialmente curiosa: la mujer, de 34 años, era recepcionista hasta que empezó a usar la herramienta del humor en redes sociales y pasó a poder vivir de ello, y más tarde de los medios.

En lo que respecta a su vida más personal, Lala no suele entrar en detalles, pero tiene muy presentes a sus padres, de los que cuenta anécdotas cada vez que tiene la oportunidad. Y, de vez en cuando, menciona a la persona con la que comparte su vida, Manu. Aunque él es una persona anónima, se ha asomado en algún vídeo de la influencer, y la propia Lala ha contado públicamente cómo se conocieron, peor también cómo le pidió matrimonio.

Una historia de amor cómica desde su comienzo

Lalachus contó cómo empezó a salir con Manu en el podcast Dos mindundis. Por supuesto, el humor formó parte del inicio de su relación: "Estábamos quedando las primeras veces, me agaché y se me escapó un pedazo de pedo impresionante y me morí de vergüenza. Era la primera semana que quedaba con él, era todo como idílico, él se quedó paralizado, hizo el esfuerzo y se tiró otro".

Desde ese momento, han sido inseparables. Ella le apoda 'Don Manuel' en redes sociales, y ha expresado en alguna ocasión que el humor de ambos es similar. Además, parece que Manu tiene "una paciencia digna de admirar".

Tan solo unos años después se comprometieron, y de nuevo la comedia fue la protagonista. En el programa de Broncano, Lalachus contó que el romanticismo es un asunto pendiente en su pareja: "Siempre intentamos ser muy cuquis, pero no nos sale bien y al final somos unos pedazo de cutres. Intentó pedirme matrimonio y se rompió el culo".

De esta forma, contó la hilarante historia que, en lugar de tener final feliz, salió regular, y todo porque la hamaca de un hotel se rompió mientras veían la lluvia de perseidas: "Él estaba buscando el momento de pedirme matrimonio. Le dije 'túmbate, ¡hay que ser cuquis!' [...] Él depositó su ojete ahí y eso se fue a la putísima. Entonces él se rompió el culo literal, rotura de coxis. Los alaridos que pegó ese muchacho...".

La pareja siempre vive momentos divertidos. Lo mismo ocurrió cuando se fueron de viaje a Nueva York este verano, en el que la creadora de contenido se quejaba de que Manu no supiera hacerle fotos: "Soy influencer, vivo de esta carita, entonces yo quería que todo el rato me pillase como desprevenida y las que me hacía eran una mierda".