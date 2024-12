Eva Soriano defiende a Lalachus y explota ante las críticas por su físico: "Ya está bien, es agotador, es odio puro y duro"

Eva Soriano se pone modo Pilar Rubio en la puerta del juzgado para poner una denuncia oficial que tiene que ver con un tema que todos deberíamos tener bastante claro: no se opina sobre el cuerpo de las mujeres.

Estas semanas las redes se han llenado de mensajes que critican el cuerpo femenino.

Ahora que sabemos quién va a dar las Campanadas en cada cadena de televisión, los usuarios se han lanzado a opinar sobre el tipo de mujeres que están en las pantallas. Eva Soriano está que trina con el tema y por eso le ha dedicado su sección Eva le grita a una nube en Cuerpos especiales. "Pensaba que el debate iba a ser sobre las uvas, con o sin pepitas, pero no", empieza antes de desgranar el nivel de los mensajes que se están escribiendo en redes.

"Qué pesadez que en pleno 2024 sigamos con las mismas movidas", dice. Las mujeres siempre son el blanco de todo tipo de juicios y faltas de respeto. ¿Por qué los hombres no? "Veo todos los años a fulanos dando las Campanadas y nadie les dice 'uy, se ha pasado de peso', 'uy, está muy delgado'. Ramón García lleva 20 años subido a una terraza con una capa y nadie ha dicho 'uy, es Batman", asegura.

Ella, que piensa mucho, quiso llegar a una conclusión. "¿Será que la gente es hipergordofóbica?", se pregunta. "No, ya no es si una persona es gorda o no, porque en otro canal hay personas normativas y también hay problemas con esa mujer", clama.

Mayores, jóvenes, operadas, naturales, gordas, flacas... Da igual cómo sea, las mujeres van a ser criticadas sí o sí tanto por su trabajo como por su físico. "A ti lo que te pasa es que no te gustan las tías", grita. "Ya está bien, es agotador cumplir una serie de estándares... Que ni siquiera se sabe cuáles son. Es odio puro y duro", zanja antes de lanzar un mensaje de concordia y desear todos los éxitos del mundo a las presentadoras de las Campanadas este año. Desde su compañera Lalachus hasta Cristina Pedroche, Laura Escanes, Cristina Pardo, Cristina Pardo, Blanca Romero y Nia Correira.

Escucha Cuerpos especiales de lunes a viernes de 07 a 11h en Europa FM.