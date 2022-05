Quién es Pablo Castellano, el marido de María Pombo

María Pombo es una de las influencers españolas por excelencia. La madrileña acumula 2,5 millones de seguidores en la red social, en la que acostumbra a exponer distintas facetas de su vida, entre las que se encuentra su marido y padre de su hijo Martín, Pablo Castellano.

La pareja se conoció en un master de tenis en Madrid y no se cayeron nada bien, pero un encuentro inesperado en Santander hizo que ambos cambiasen la percepción del otro, se enamorasen y formasen una familia.

Por lo que sabemos, Pablo es una persona tímida y poco activa en redes sociales, todo lo contrario a su mujer, pero poco a poco hemos ido conociendo datos de su vida que nos hacen saber cómo y quién es el marido de María Pombo.

Arquitecto y empresario

Pablo es arquitecto de profesión y un gran forofo del diseño de interiores. El arquitecto se encargó de la reforma integra de la que fue la casa de sus sueños, que después de dos años acabaron vendiendo por 1.380.000 euros.

Además, está a la cabeza del Grupo Archarray junto a su hermano Jacobo. Se trata de una empresa de ‘tradición familiar’ especializada es construcción, y rehabilitación de interiores de edificios singulares, hoteles, viviendas y locales comerciales, tal y como indican en su web.

Pinitos como actor y modelo

Teniendo en cuenta lo vergonzoso que es Pablo, nos sorprende enterarnos que el arquitecto, cuando era tan solo un muchacho, hizo sus pinitos en el mundo del modelaje y de la actuación.

Según informa Vanitatis, comenzó como modelo con 18 años y posteriormente, a los 23, apareció en la serie de televisión B&B, de boca en boca, aunque no quiso continuar en este mundillo.

“Es un mundo muy complicado y yo no me considero un buen actor, me da vergüenza estar delante de una cámara y hay que tener unas cosas que yo no tengo”, confesaba en el programa de Bertín Osborne, Mi casa es la tuya.

La relación con su familia

Pablo es integrante de familia numerosa. Tiene cinco hermanos, una relación muy estrecha con su madre, y su padre falleció de un infarto además de sufrir de cáncer de colon.

Jacobo y José son los hermanos con los que mantiene lazos estrechos, fruto del matrimonio de sus padres. Pero cuenta con dos hermanos más, del segundo matrimonio de su padre, con los que no tiene buena relación.