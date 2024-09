Quién es Riccardo Scamarcio, el gran galán italiano: su edad, su relación con Johnny Depp y su pareja

Riccardo Scamarcio y Johnny Depp son actor y director en Modi, Three Days on the Wings of Madness, la película que estos días presentan juntos en el Festival de Cine de San Sebastián.

La presencia del archiconocido actor de Piratas del Caribe no ha pasado desapercibida, más aún después del juicio público con su ex pareja Amber Heard -que ahora vive en Madrid- por injurias y calumnias, que derivó en un análisis pormenorizado de la tormentosa vida íntima de la pareja. Sin embargo, Depp no le ha hecho sombra a Scamarcio, que también ha acaparado todos los focos.

El Mario Casas italiano

Riccardo Scamarcio tiene 44 años y nació en la localidad italiana de Trani, en la región de Apulia, al suroeste del país.

Hijo de una pintora y de un representante de una empresa alimentaria, desde bien jovencito se interesó por el mundo de la interpretación y después de formarse en la Escuela Nacional de Cine de Roma, dio sus primeros pasos en varias fotonovelas de emisión nacional.

Su fama despuntó al protagonizar la comedia romántica Tre Metri Sopra il Cielo, adaptación cinematográfica de la novela de Federico Moccia A Tres Metros Sobre el Cielo que en España fue protagonizada por Mario Casas y María Valverde. Ese papel le convirtió en un sex symbol en su país y a partir de ahí se le consideró uno de los grandes galanes de la televisión y el cine italiano.

Riccardo Scamarcio en 'Tre Metri Sopra il Cielo' | Getty Images

Otros de sus papeles más conocidos han sido gracias a su papel como Santino D'Antonio en la segunda entrega de la saga, John Wick: Pacto de Sangre.

Sus parejas conocidas

Aunque ahora no se le conozca una pareja sentimental seria y consolidada, uno de sus romances más populares y recientes fue con la también actriz y modelo italiana Benedetta Porcaroli.

Antes, mantuvo una relación de doce años con Valeria Golino, que a su vez era 14 años mayor que él.