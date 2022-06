Juicio entre Johnny Depp y Amber Heard: ¿qué implica la sentencia y qué consecuencias tiene?

La batalla legal entre Johnny Depp y Amber Heard comenzó el 11 de abril de 2022. Ahora, tras siete semanas de sesiones y tres días de deliberación por parte del jurado popular, ya conocemos el veredicto final.

El jurado popular ha dictaminado este miércoles 1 de junio por unanimidad que Amber Heard es "culpable" de difamación contra su exmarido, Johnny Depp.

¿Qué significa la sentencia del jurado popular? ¿Cuánto deberán pagar los implicados?

Los siete miembros del jurado popular han declarado que la actriz Amber Heard difamó a su exmarido, Johnny Depp, al publicar un artículo en The Washington Post, donde se presentaba como víctima de maltrato.

El resultado de la sentencia final ha sido una gran victoria para el actor: Heard deberá pagarle al actor 15 millones de dólares (14 millones de euros) y Depp deberá pagarle a la actriz dos millones de dólares (aproximadamente 1,9 millones de euros). En definitiva, el jurado popular ha establecido que Depp no difamó a Heard.

De los 15 millones que la actriz debe pagar al actor, 10 millones son por indemnización compensatoria y 5 por daños punitivos. No obstante, fuentes jurídicas señalan que la legislación del Estado de Virginia limita la indemnización por daños punitivos a 350.000 dólares. Por lo tanto, Heard solo tendrá que pagar 10,35 millones de dólares (9,69 millones de euros)

¿Cómo empezó todo?

En diciembre de 2018, Amber Heard escribió un artículo en The Washington Post en las que hablaba de la difícil situación que viven todas aquellas mujeres que son víctimas de violencia de género.

A pesar de que en la carta no se mencionaba concretamente el nombre de Depp, la actriz escribió: "Me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura por las mujeres que hablan".

En consecuencia, en 2019, Depp demandó a Heard por difamación pidiendo 50 millones de dólares en compensación por el artículo. En su demanda negaba que el actor hubiese abusado de ella y sostenía que "Heard no es víctima de abuso doméstico, es una perpetradora".

La demanda decía también que las acusaciones de Heard eran parte de un "engaño elaborado para generar publicidad positiva" para la actriz.

¿Cómo se ha tomado el veredicto final?

Según un formulario del jurado popular al que tuvo acceso el diario El País, los miembros no tuvieron que nombrar a un culpable y a un inocente. Esto se debe a que no se trata de un delito. No obstante, el jurado popular se ha enfrentado a una situación bastante compleja: decidir si verdaderamente había habido difamación por parte del actor o de la actriz.

De esta manera, se podían dar dos posibilidades: que declarasen que Heard difamó a Depp o que sentenciasen a Depp por difamar a Heard. En cada caso había dos casillas decisivas que fijaban la cuantía de indemnización por daños y perjuicios, con dos apartados: los llamados daños compensatorios y daños punitivos, la indemnización y el castigo. Así se decidirá quién ha ganado el juicio.

Las reacciones de los implicados tras conocer la sentencia final

Poco después de que la jueza Penney Azcarate diese a conocer que Johnny Depp ha ganado el juicio que le enfrentaba a su expareja Amber Heard, el actor ha reaccionado públicamente.

A pesar de no estar presente en el tribunal de Fairfax (Virginia) por motivos laborales, el artista siguió en directo la comparecencia desde Reino Unido, en la que el jurado consideró que Depp había probado todos los elementos de la difamación. Por ello, los siete miembros del jurado popular fallaron a su favor.

Tras conocer la buena noticia, el protagonista de Piratas del Caribe publicó un comunicado en redes sociales, donde se mostraba feliz y agradecido por "todo el apoyo recibido".

"Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mis allegados, de los más cercanos a mí, y también, las vidas de las personas que durante muchos, muchos años han apoyado y creído en mí, cambiaron para siempre. Todo en un abrir y cerrar de ojos.

Se lanzaron acusaciones falsas, muy graves y criminales contra mí a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenidos de odio, aunque nunca se presentaron cargos contra mí. Ya había dado la vuelta al mundo dos veces en un nanosegundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y en mi carrera.

Seis años después, el jurado me ha devuelto mi vida. Me siento verdaderamente agradecido. Mi decisión de llevar este caso, sabiendo muy bien la altura de los obstáculos legales a los que me enfrentaría y el inevitable espectáculo mundial de mi vida, fue tomada después de una considerable reflexión.

Desde el principio, el objetivo del caso era revelar la verdad, independientemente del resultado. Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos y a todos los que se han mantenido firmes apoyándome.

Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he logrado. Estoy y he estado abrumado por el colosal apoyo y la amabilidad de todo el mundo. Espero que mi búsqueda para que se diga la verdad haya ayudado a a otros, hombres o mujeres, que se hayan encontrado en mi situación, y que los que me apoyan nunca se den por vencidos.

También espero que la posición vuelva a ser la de inocente hasta que se demuestre lo contrario, tanto en los tribunales como en los medios de comunicación.

Quiero reconocer el noble trabajo del juez, los jurados, el personal del tribunal y el Sheriffe que han sacrificado su propio tiempo para llegar a este punto, y a mi diligente e inquebrantable equipo jurídico, que ha hecho un trabajo extraordinario para ayudarme a compartir la verdad.

Lo mejor está por venir y un nuevo capítulo finalmente ha comenzado. Veritas numquam perit. La verdad nunca perece".

Por el contrario, Amber Heard ha publicado un post en Twitter donde ha afirmado que tiene "el corazón roto".

"La decepción que siento no se pueden explicar con palabras. Tengo el corazón roto de que la montaña de pruebas no fuera suficiente para hacer frente a la desproporcionada influencia y poder de mi exmarido".

Además, ha afirmado que esto supone un retroceso en la lucha a favor de los derechos de las mujeres: "Volvemos a la época en la que las mujeres que alzaban la voz podían ser avergonzadas y humilladas públicamente", ha sentenciado.

Ha terminado lamentando no poder "hacer uso de la libertad de expresión": "Estoy muy triste porque parece que he perdido el derecho, que yo pensaba que tenía como estadounidense, a hablar abiertamente".