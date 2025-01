Quién es Ricky Merino: su edad, su nombre real, a qué se dedica y su pareja

Los fans de la nueva hornada de triunfitos lo tienen que tener en el mapa: y es que Ricky Merinosaltó a nuestras pantallas en Operación Triunfo 2017, la edición de la que salieron rostros como Lola Índigo, Aitana y la ganadora Amaia Romero.

Desde el principio, Ricardo Luis Urdiales Merino, más conocido como Ricky, demostró ser un artista multidisciplinar con su gran carisma. A sus 38 años, el mallorquín tiene muchas tablas y diversifica su talento en distintos géneros artísticos.

Merino canta, baila, actúa y presenta. En televisión se ha dejado ver en el talent musical mencionado, donde también fue colaborador, pero, además, ha participado esporádicamente en otros formatos como Tu cara me suena y Pasapalabra.

Ricky Merino, de cerca: su carrera tras Operación Triunfo, sus parejas y su corto sobre la bisexualidad. | Gtresonline

Sus proyectos antes y después de Operación Triunfo

Ricky Merino es licenciado en Comunicación Audiovisual, y se formó en Sevilla. Empezó cantando en hoteles y participando en todo proyecto musical posible. Sobre todo se le pudo ver en musicales como Show Must Go On!, Grease, Rent y The Bright Nights.

A sus 31 años entró en OT. "En mi caso fue muy radical. Yo entré en un programa de televisión como una persona anónima, te encierran en una casa durante tres meses y cuando sales te conoce toda España. Es un shock", expresó ante los medios tras la experiencia.

Después del concurso, donde fue el sexto expulsado, Ricky Merino inició una carrera musical en solitario, la cual ha ido compaginando con otros proyectos. Sobre todo, el mallorquín no ha perdido de vista el teatro musical, la que parece su gran pasión. Y estos últimos años ha formado parte del elenco de Ghost y Una Rubia muy Legal.

Además, Ricky Merino ha sido colaborador de televisión en programas como Zapeando, pero también presentador, en espacios como ¡A cantar! y LaLaLa. Así, el artista ha demostrado su versatilidad.

"A lo mejor soy demasiado ambicioso. Estoy contento con lo que tengo. ¿Querría más? Lamentablemente sí. También viene con eso el sentimiento de frustración. No quiero olvidar que antes de todo este mundo y esta nueva realidad yo ya vivía de lo que me gustaba", reconoció Merino en la entrevista durante el programa de viajes Entre ovejas, en 2020.

Un cortometraje sobre la bisexualidad

En 2023 Ricky Merino se volvió a poner en el foco por un proyecto audiovisual: un cortometraje sobre la bisexualidad como parte de su single Quiero. El artista presentó esta película con ingredientes ya conocidos, como la libertad sexual.

La interpretación rinde homenaje a su faceta como actor, donde aparece protagonizando la historia de un amor a tres junto a Laura Ginestar y Ángel Martínez.

Dirigido por Fran Granada y producido por Rumbo Films, Merino nos enseña en tonos crudos la bisexualidad y el poliamor, manchado de amistad, atracción y libertad.

El gran amor de Ricky Merino

El artista siempre ha llevado con discreción su vida sentimental. De hecho, solía hablar solo de la parte negativa de esta ante los medios. "A mí siempre me han dejado. Antes, cuando estaba con alguien pensaba: 'Vale, esto va a ser para toda la vida, porque si no no voy a estar con una persona', y luego llegaba la hostia. Con mi última relación acabé en el psicólogo. No he acabado en el psicólogo por la muerte de mi padre, que fue mas traumática, pero sí por una relación", desvelño en Entre ovejas.

Sin embargo, desde hace unos años está viviendo una bonita historia de amor. Así lo contó a finales de 2024 para Jaleos del Corazón: "Con Gerard superbien. O sea, yo me caso mañana si pudiera. Pero no puedo porque no tengo dinero. Quiero hacer una celebración. Y claro, después de la boda de Ana Guerra, ahora quiero hacer yo también un bodorrio".

De hecho, Merino afirmó que quería pasar por el altar: "En tres años. En 2027, en Mallorca, no sé si en septiembre. Tengo que mirar bien el mes. Pero estoy muy feliz, muy enamorado. Y es verdad que es un momento en el que me siento muy bien".

Para el mencionado medio Ricky solo tuvo palabras de amor hacia su pareja: "Al margen de que fue un amor de estos de película adolescente de los que yo pensaba que ya no me iba a ocurrir y que fue una cosa incontrolable, es que le quiero mucho, me pongo muy cursi hablando de él".

Ambos se conocieron sobre el escenario, y desde entonces son inseparables: "Yo conocí a Gerard haciendo Ghost, el musical y recuerdo verle bajar las escaleras el primer día de ensayo y pensar quién es ese hombre. Y de todo el elenco era la persona con la que menos hablaba, luego ya supe que era porque nos gustábamos mutamente. A los ocho meses comenzó nuestra historia de amor, todo por un beso. Llevábamos dos años y medio y me veo igual enamorado que el primer día".

"Tiene un año más que yo, o sea, somos de la misma quinta y tenemos los mismos gustos, los mismos referentes. Es como que su adolescencia, sus primeros 20 años, es como que ha vivido exactamente lo mismo que viví yo, pero en Barcelona", detalló Ricky sobre el que parece que será su futuro marido.