Quién es Mercedes Martín: presentadora del tiempo, su edad, investigadora del océano y activista

Quizás para muchos le resulta familiar pero no sabrían decir quién es. Y es que Mercedes Martín es una de las presentadoras del tiempo más conocidas de nuestras televisión.

La presentadora que da la previsión meteorológica en Antena 3 deja rebosar su carisma cada vez que aparece en pantalla, pero detrás de las cámaras desarrolla una labor ejemplar con el medio ambiente.

Natural de Écija, Sevilla, a sus 37 años Mercedes Martín puede decir que su formación va mucho más allá de sus tablas en los Informativos, puesto que la comunicadora tiene una gran formación, la cual pone en práctica al margen de su principal trabajo.

Sus estudios en ciencia

La presentadora sevillana estudió Ciencias del Mar, y se orientó en Oceanografía y Clima, pero, además, es licenciada en Ciencias Ambientales. Todo ello lo estudió en Cádiz, la Universidad Técnica de Múnich y el Museo de Historia Natural de Londres.

Más tarde, en Madrid, hizo el Máster en Meteorología en la Facultad de Física. Y es que desde pequeña tiene vinculación con la naturaleza: su abuelo tenía una almazara y ella hablaba con agricultores y estaba pendiente del tiempo.

"Lo mío eran los números. Yo creo que soy curiosa desde pequeña y eso es algo fundamental que tiene que tener una persona que le guste la investigación y le guste la ciencia. El mar, el campo, el cielo, las nubes… [...] Me activa con todo lo que yo aspiro y deseo, así que, desde bien pequeñita, casi sin querer, fui enfocando mi vocación y mis estudios. Luego, a medida que iba estudiando, me iba dando cuenta de que el mundo era mucho más complejo y que nos lo estábamos cargando, lo que me llevó a vincularme con el tema de política ambiental, con la gestión de territorios, la planificación y ordenación de áreas litorales…", contó para la revista Hola.

Así es su vida como presentadora del tiempo

Pese a toda su formación, Mercedes siempre sería 'La Chica del Tiempo', así lo cono para la revista DIEZ Minutos: "La Chica del Tiempo eres siempre, para la familia, los amigos…, y las 24/7. Me preguntan porque tienen una boda, porque es el cumpleaños de no sé quién, porque se van de fin de semana… Esta es una de las informaciones más demandadas y lo llevo con bastante orgullo. Me tratan con mucho cariño y en la medida de lo posible, si puedo ayudar, pues les cuento".

La comunicadora ha explicado que la reconocen por la calle, y que la gente la trata "con cariño y respeto". Pero tuvo que trabajar mucho para convertirse en presentadora, ya que no era nada su ámbito, pues llegaba de "las ciencias puras".

"Si atendemos a lo que es una carrera en televisión, me veo en otros formatos. Y me gustaría aportar todo ese conocimiento de lo que he estudiado. Apostaría por algo relajado, que no sea un reality, sino orientado a naturaleza, a conservación, más divulgativo. Me sentiría más cómoda", expresó para el mencionado medio.

Investigadora y activista por el cambio climático

Martín investiga sobre el cambio climático, y hace activismo siempre que puede. Así lo contó en la revista: "Desafortunadamente, abrimos informativos muchas veces por fenómenos extremos que causan un impacto negativo. Ojalá pudiéramos hacerlo con acuerdos de nuestros líderes respecto al clima, y luego que los espectadores tomen sus propias decisiones, para que entre todos construyamos un mundo mejor".

El mar es "un referente" para ella. De hecho, es su campo de estudio habitual, pues a través del impacto de los corales puede conocer más a fondo cómo influye el cambio climático.

Mercedes reivindica los medios para divulgar, y así lo expresó en Hola: "Estamos en un buen momento para contar y comunicar. Se abren muchas posibilidades para difundir nuestro mensaje y hacerlo de manera más activa, aportando soluciones más que problemas".

Una gran amante de la naturaleza

En su tiempo libre, Mercedes sigue muy vinculada al medio ambiente: "Mi agenda la marcan mucho los viajes, que suelen ser de buceo, de montaña", contó para DIEZ Minutos.

Tal y como explicó para la mencionada revista, Mercedes no es madre, pero le "encantan los niños" y no descarta tener descendencia.