Quiénes son los invitados hoy en 'Pasapalabra': así son Carla Domínguez, Andrea Duro, Óscar Martínez y Unax Ugalde

¡Vuelven nuevos famosos al plató de Pasapalabra!

Del 13 al 17 de marzo nuevos rostros de actores y presentadores se sientan junto a Roberto Leal desde el equipo naranja y el equipo azul para conseguir el máximo número de segundos de cara a 'El Rosco'

Te contamos quiénes son los compañeros de Rosa y Manu esta vez:

Carla Domínguez

Carla Domínguez es una joven actriz que prácticamente acaba de empezar en la profesión. Ahora triunfa como una de las protagonistas de Física o química: la nueva generación, pero también la has podido ver en proyectos como Paraíso, La última, La caja de arena y El molino.

La actriz Carla Domínguez en 2024 | GTRES

Andrea Duro

En representación de la serie Física o Química original, Andrea Duro es una veterana actriz que, además de por la serie de adolescentes, ha triunfado en producciones como Velvet Colección, El secreto de Puente Viejo, Promesas de Arena, Promoción fantasma, Con quién viajas y Todos lo hacen, entre muchas otras.

Andrea Duro | Gtres

Óscar Martínez

Óscar Martínez es un reconocido presentador que ha destacado tanto en radio como en televisión, pasando por Telemadrid, Disney Channel, TVE, Antena 3... De hecho, los programas más famosos que ha conducido han sido El cazador, De buena mañana, Mi planeta, Tal cual lo contamos y La vuelta al mundo en directo, entre muchos otros.

El presentador Óscar Martínez | GTRES

Unax Ugalde

Unax Ugalde es un conocidísimo actor de cine, televisión y teatro al que has podido ver en series como A las once en casa, Gran Reserva y La valla, pero también en películas como Los fantasmas de Goya, El amor en los tiempos del cólera, No controles y Alatriste.