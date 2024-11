Quiénes son las mujeres de Jose y David, los hermanos de Estopa

La irrupción de los hermanos de Cornellà (Barcelona) en el panorama musical español a finales del siglo XX supuso un auténtico terremoto. Llevan más de 20 años sobre los escenarios, convertidos en auténticos referentes de la rumba nacional. A lo largo de sus nueve álbumes de estudio —el último, Estopía, se lanzó a plataformas el viernes 15 de marzo de 2024— han cosechado innumerables éxitos.

David y Jose Manuel han puesto banda sonora a un sinfín de épocas y momentos. Obras maestras que forman parte del imaginario de más de una generación como La raja de tu falda, Como Camarón, Vino Tinto, Cacho a Cacho, Fuente de energía, Partiendo la pana, Pastillas de freno, No quiero verla más, Tragicomedia o Cuando amanece.

Su cercanía, naturalidad y la ausencia de cualquier signo de soberbia les ha dado el cariño vitalicio del público, que sigue acompañando a Estopa en su carrera pasen los años que pasen. Tienen un público fiel y compaginan las grandes giras con sus rutinas más cotidianas. Quizá el secreto de su éxito es que no tienen aires de divos.

Todo el mundo saben quiénes son pero muy pocos conocen su vida más personal. Al periodista musical Jordi Bianciotto le dieron algunas pistas sobre su esfera más privada.

No lo hicieron por amor al cotilleo, sino por dar su lugar a las mujeres que les han acompañado durante toda su trayectoria. María Paz y Paloma tenían que aparecer enEl libro de Estopa, la biografía más personal de los hermanos Muñoz.

David habla de cómo conoció a Mari Paz y por qué le deben parte de su éxito

David vivía en Cornellá y Mari Paz en Madrid, así que no les quedó más remedio que tener una relación a distancia cuando todavía eran unos críos.

"Yo con Mari Paz llevo desde el 92, con 16 años. A partir del 93 iba a verla a Madrid, a mi segundo barrio. Al principio, el papá no me dejaba, pero cuando me comenzó a dar permiso, cada 15 días iba yo a Madrid en Enatcar y cada 15 días venía ella a Barcelona", cuenta el artista sobre los inicios de su noviazgo.

De lo más curioso es que a Mari Paz le deban parte de su éxito. Cuando todavía no se había dado el 'sí, quiero' con David, llevó las primeras maquetas a diversas discográficas. Se paseó todo Madrid buscando una oportunidad para los hermanos Muñoz.

"A Mari Paz le encantaban las canciones y decidió ir a todas las discográficas con la maqueta. Así que podríamos decir que ella fue nuestra primera 'mánager'. Llamaba a las discográficas y se presentaba allí. La primera fue BMG, cuando tenía la central en la calle Arturo Soria, en Madrid. La chica de la recepción era compañera suya de natación. Luego, Mari Paz fue a Universal, a EMI, a Polygram...", cuentan sobre este periplo para conseguir que les escuchasen.

Fue gracias a un contacto cercano cuando por fin la maqueta cayó en las manos adecuadas. "Sergio, monitor de natación de Mari Paz, tenía un primo, Paco, que trabajaba para una discográfica. 'Mi novio es un friki, y su hermano, otro friki', le vendió Mari Paz pasándole la grabación...".

La canción llegó entonces a los oídos del director general de EMI Publishing, con quien ganaron su primer sueldo como artistas: 500.000 pesetas.

David de Estopa y su mujer Mari Paz | GTRES

Un mes antes de que arrancase la primera gira de Estopa, en verano del año 2000, el mayor de los hermanos Muñoz se daba el sí quiero con su novia de toda la vida. David y Mari Paz tienen un hijo al que le pusieron el nombre de él y que nació en 2007.

Jose explica su relación con Paloma

Jose también tuvo que capear la distancia con Paloma los primeros años. Ella vivía en Badajoz y los veranos coincidían en Zarza Capilla. "Mi relación con Paloma comenzó de un modo parecido, como un ligue del pueblo que fue a más. Comenzó en 1998 o 1999. Vivía en Badajoz capital e iba los veranos a Zarza Capilla, que era el pueblo de sus padres", cuenta el músico en el libro.

Tanto es así que el padre de Paloma, su suegro, es una persona influyente en la localidad. Estuvo implicado en la creación del Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras en Extremadura.

"En el pueblo nos conocemos todos. A Paloma la hemos visto crecer desde que era así de pequeña", apunta Paula, la madre de los hermanos Muñoz, que nació en Extremadura.

Jose y Paloma se casaron en septiembre de 2010 en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, aunque "hacía tiempo que ambos ya vivían juntos en Barcelona". Tienen un hijo llamado Pablo (Muñoz), un nombre emblemático en la familia. Así se llaman también los padres de ambos, su cuñado y su difunto abuelo.

Aunque con sus entrevistas para el libro de Estopa hiciesen una pequeña excepción, lo cierto es que David y José han sido siempre muy celosos de su intimidad. Han intentado preservar la identidad de sus parejas en el anonimatoy siempre las han protegido del foco público. "Siempre hemos querido ir a los medios a hablar de nuestra música y no de nuestras cosas", recuerda Jose.