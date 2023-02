Quién es el mayor de los hermanos Estopa, su infancia en el bar de sus padres y el día que David casi ahoga a Jose: "Casi te mato, tío"

Jose y David Muñoz son los protagonistas del regreso de Jordi Évole a laSexta. La pareja de hermanos se une al periodista en un 'road trip' por la comarca aragonesa de Los Monegros, un camino en el que han aprovechado para comer, charlar y descansar juntos.

Reflexiones sobre la fama, la familia y la madurez que se emitirán este domingo en David, Jose y Jordi, el primer episodio de la nueva temporada de Lo de Évole.

Una ocasión excepcional para conocer el lado más íntimo de los dos artistas, que a pesar de llevar más de 20 años sobre los escenarios nunca han aireado detalles de su vida personal.

Son reservados en cuanto a sus matrimonios, pero tampoco es un secreto que David está casado con Mari Paz y Jose con Paloma. Las dos eran sus novias de la adolescencia y ahora son las madres de sus hijos.

Editaron su primer disco en octubre de 1999. Lo llamaron simplemente Estopa y consiguió vender más de un millón de copias. Ahí se encuentran obras maestras como Tu Calorro, La Raja de tu Falda, Como Camarón y El del Medio de los Chichos.

Sus padres, extremeños, regentaban un bar al lado de la comisaría de Cornellà

Son hijos de padres extremeños pero los dos nacieron en el barrio de San Ildefonso de Cornellá de Llobregat, un municipio a escasos diez kilómetros de Barcelona.

David, el mayor, nació el 10 de enero de 1976 y Jose, el pequeño, llegó al mundo el 13 de noviembre de 1978. David tiene 47 años y Jose 44.

Sus padres habían llegado desde Zarza Capilla (Badajoz) y regentaban el bar La Española, enfrente de la comisaría de policía de Cornellá. Se situaba justo al lado del colegio donde estudiaron, el Jaime I.

Pasaron su infancia entre policías, cafés y clientes tomando cañas. Cuando la pandemia obligó a cerrar los comercios y servicios fueron conscientes de lo que esto suponía para los hosteleros.

"Hemos tenido un bar y sabemos que un bar es muy exclavo, y si no estás ahí, se hunde", dijo David en una entrevista desde casa con yu, No te pierdas nada. "En nuestra época estaban las típicas máquinas, las tragaperras.. Y hasta que no se iba el tío no podías cerrar", añadía.

Aunque son adultos y cada uno ha formado su propia familia, lo cierto es que tienen un gran apego a sus padres. No se imaginan cómo será su vida el día que falten. "Yo siempre pienso que mi padre va a ser eterno y es una pena, porque sé que no va a ser así", dice Jose en el avance del programa de Évole.

"El día que falten nuestros padres no sé qué va a ser de nosotros", añadía David antes de recalcar que "no queremos ponernos todavía ni en la situación. No lo queremos ni pensar. Dependemos mucho de nuestros padres".

El encargado de la fábrica en la que trabajaban gritaba '¡Estopa!'

Los dos hermanos comenzaron a aficionarse a la guitarra, antes de abandonar el instituto y empezar a buscarse la vida en varios trabajos. Trabajaron en el turno de noche Novel Lanhwerk, una fábrica filial de la Seat produciendo piezas para automóviles.

De hecho, el nombre artístico del dúo viene de aquella época. Ellos mismos han desvelado que su encargado en la fábrica gritaba siempre la palabra "¡Estopa!" para que no bajasen el ritmo de trabajo.

El día que David casi mata a Jose

Solo hay dos años de diferencia de edad entre ellos, por lo que han pasado toda su infancia juntos. Imposible que no se hiciesen un par de jugarretas, aunque fuese sin maldad.

No olvidan aquel día que Jose casi muere por un descuido de David. Eran tan pequeños que tenían que comer bajo supervisión, pero a David se le pasó por la cabeza que sería buena idea darle aceitunas a su hermano Jose, que además era más pequeño que él y por lo tanto tenía más dificultades.

"Yo iba le metía una aceituna al niño en la boca. Venga una aceituna, y otra, y otra... Y ya iban diez cuando se empieza a poner rojo y morado. De repente mi madre dice 'voy a ver al niño' y lo vio morado. Mi padre cogió y le metió metió la mano, le sacó todas las olivas... Casi te mato, tío", contó David, mirando a su hermano entre risas, en su última entrevista en el programa de David Broncano. "Si llega a morir hubiese sido camarero", bromeaba el mayor de los hermanos.