El radical cambio de vida de Zzoilo, el creador de 'Mon Amour Remix' con Aitana: "He vuelto a las cocinas"

"Hola, soy Zzoilo, y muchos me conocéis por Mon Amour. Tenía que daros un poquito de contexto de todo esto. Básicamente, llevo un año y medio desaparecido y no ha sido una pausa por placer, ni una pausa creativa".

Así arrancaba Zoilo Tuñón el vídeo en el que ha confirmado lo que ya se intuía desde mitad del mes de mayo. El intérprete ha dejado a un lado la música para volver a las cocinas, el lugar donde trabajaba antes de pasar de ser un desconocido al artífice de uno de las canciones más conocidas de Aitana. Mon Amour Remix llegó incluso a colarse en la lista Today's Top Hits de Spotify, la más global del mundo, seguida por 30 millones de personas.

De ahí se explica que el tema acumule más de 790 millones de reproducciones en la plataforma, en la que Zzoilo roza los 4 millones de oyentes mensuales. Estos datos no son ninguna broma, pero mientras Aitana ha seguido con su carrera de manera orgánica, Zzoilo se ha visto estancado. A pesar de que siguió tenaz en la música, colaborando con otros artistas como Sofía Reyes o Carlos Baute, igualar el éxito resultó imposible. Su último tema data de 2023.

"No me han dejado sacar música"

Desde entonces, pocas noticias se habían tenido de él. El artista, según cuenta, hizo las maletas, se mudó a México y regresó a su antiguo trabajo. "Durante este tiempo he vuelto a las cocinas, a un lugar donde yo ya trabajaba, donde yo ya era feliz, y donde no tengo que pedir permiso para escribir ni para cocinar, ni para crear absolutamente nada. Me ha dado tiempo a conectarlo todo y a decidir cómo quiero hacer las cosas, así que ahora vuelvo y no vuelvo porque sí", decía después de dar el verdadero motivo de su retiro musical y su hastío con la profesión y la industria: "Simplemente no me han dejado sacar música y no me han dejado continuar con mi carrera".

El plan de Zzoilo, gastronómico

Ahora, Zzoilo ha decidido retomar su profesión como cocinero. Se ha instalado definitivamente en Ciudad de México y su intención es empaparse de la gastronomía mexicana para crear nuevos platos y descubrir nuevos sabores.

"Quiero aprender la gastronomía mexicana y la quiero meter en el pan. El proyecto gastronómico nace de las ganas y de necesidad de empezar un proyecto desde cero, de vivirlo desde el principio. Cuando empecé en la música, empecé en lo más alto con Mon Amour y Mon Amour Remix. No sabía tomar decisiones y dejé que otros las tomaran por mí, cosa que me ha llevado a estar un año y medio parado. Entonces con este proyecto quiero aprender a hacerlo y qué mejor que cocinando que es algo que sí sabía hacer y sí que decidía yo", cuenta mientras prepara unas suculentas croquetas de cecina marinadas en chiles.