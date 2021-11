¿Cómo surgió la colaboración de Aitana y Zzoilo en 'Mon Amour Remix'?

A estas alturas del año es imposible que no hayas escuchado Mon Amour Remix, de Zzoilo y Aitana. Este temazo se convirtió sin duda en una de las canciones del verano y no había story, reels o TikTok de las vacaciones que se preciara, que no sonase a ritmo de Mon Amour.

Pero lo cierto es que la virilidad de este tema llegó mucho antes que la colaboración de Aitana. Es más, ella misma descubrió esta canción a través de redes sociales.

El poder de la viralidad

Tal como explicó Zzoilo en Cuerpos especiales, creó esta canción junto a su amigo Víctor y la publicaron en diciembre de 2020. A partir de ahí, continuaron sacando canciones cuando, de repente, en mayo de 2021, el tema se convirtió en todo un exitazo en TikTok.

Fue entonces cuando Aitana se fijó en esta canción y publicó un fragmento de la letra en su perfil de Twitter. Eso provocó un gran revuelo entre los fans de la artista, que veían venir la colaboración antes de que se gestara, y esa histeria llegó a Zzoilo cuando se encontraba totalmente desconectado de las redes: "Yo estaba en el restaurante de mis tíos, secando cubiertos tranquilísimo, y de repente empieza a sonarme el móvil como si no hubiese mañana. Y ahí estaba Aitana. Y yo con toda mi jeta le dije 'vamos a hacer el remix' y dijo que sí".

"¿Entonces cuando lo hacemos?", respondió Aitana, un mes después, el 15 de agosto, dejando a sus seguidores expectantes. Solo dos días después, el 17 de ese mismo mes, la canción llegaba a todas las plataformas y comenzaba a viralizarse todavía más. Para la carátula del tema recrearon una conversación por Instagram, un guiño a cómo había nacido la colaboración en la vida real.

Debutó en el escenario de la mano de Aitana

El propio Zzoilo plasmó toda esta historia en un video de tres minutos que publicó en redes sociales el pasado 11 de octubre, cuando Mon Amour Remix ya se ha convertido en uno de los éxitos del año y después de que él debutara sobre un escenario nada más y nada menos que en un concierto de Aitana.