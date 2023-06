Raúl Cimas, de cerca: profesor universitario por casualidad y el compañero de piso "más guarrete" de Ernesto Sevilla

"Mis amigos dicen que trabajo demasiado". Así se presenta Raúl Cimas, un apasionado de la comedia que reconoce que lleva 20 años pensando en imbecilidades y al que le cuesta plantearse un futuro profesional diferente. "[Después de tanto tiempo en la profesión] No se puede cortar en seco", asegura el cómico de 47 años.

El también actor, que estrena el 4 de julio la serie Poquita fe, se define como humorista por la versatilidad de la palabra. "Date cuenta de que los cómicos a lo largo de la historia han cantado, han actuado, han dibujado, han escrito. El humor tiene muchos caminos por los que trabajar", apunta este experto en hacer reír que se dio cuenta de su vocación interpretando una obra de Shakespeare. El público se rio tanto con su actuación que supo que tenía que cambiar de registro.

Fue profesor antes que humorista

Antes de dedicarse al humor, Raúl Cimas fue profesor de universidad. "Acompañé a un amigo a hacer la oposición, me dijo que ya estaba que me presentara. Me presenté y aprobé", contó en un encuentro con Juan Carlos Ortega.

Así consiguió entrar en la Universidad Popular. "Daba clases de pintura y era bastante feliz", explicó en El Correo en el verano de 2021.

Si lo dejó fue porque, cuando le ofrecieron un trabajo fijo, ya había empezado a despuntar en la comedia. "Corrió la lista y me ofrecieron una plaza en Albacete. Me lo llegué a pensar, pero ya había empezado mi carrera como cómico, que parecía tener cierto futuro", explicó en esa misma charla.

Dejó la facultad, pero no el dibujo. En sus facetas de humorista, se incluye el de dibujante de cómics. Son su vía de escape.

“Son la vomitera de todo. Aprovecho para tener un momento conmigo mismo y hacer el humor que puedo hacer con mis hermanos o con mis amigos más próximos”, reconoció en otra entrevista.

Excompañero de piso de Ernesto Sevilla

Cimas llegó al examen de la oposición [que le dio la plaza en la Universidad] tras estudiar en la Facultad de Bellas Artes en el Campus de Cuenca. Así fue cómo conocióJoaquín Reyes y Ernesto Sevilla, de quien fue compañero de piso.

"Me encantaría volver a ese momento, lo bien que lo pasamos, las aventuras que teníamos aunque era bastante guarrete", contó Sevilla sobre Cimas en una entrevista en Y de beber albóndigas, el podcast de Santi Alverú. "No he visto en mi puta vida una cocina así. Donde los platos no había platos, estaban todos en el fregadero. En la cocina había un papel albal que puso el casero y no se movió de ahí nunca más", añadió.

"El interfono para abrir la puerta estaba en la cocina, hubo un momento que lo fui a coger porque llamaban. Lo cogí, me lo pegué y digo 'sí, sube' y cuando me lo quité me arranqué unos pelos de la patilla. Miré y había pelos de otra gente", contó sobre su amigo y excompañero de piso.

Sus inicios en El Trío de Albacete

De esa relación con Ernesto Sevilla surgieron muchas anécdotas y también un proyecto profesional. Cimas, Sevilla y Reyes formaron El trío de Albacete, su primer proyecto profesional basado en el humor absurdo con tintes castellanomanchegos al que pronto se unió Pablo Chiapella convirtiéndose en El cuarteto de Albacete.

En 20202 dieron el salto a Paramount Comedy gracias a Ernesto y lanzaron el exitoso programa La hora chanante que estuvo en antena hasta 2006. Luego llegó Muchachada Nui en La 2 y así numerosos proyectos audiovisuales hasta llegar a la serie Poquita Fe junto a Esperanza Pedreño y la película Mari(dos) con Ernesto Alterio, ambos de 2023.

En el camino se cuelan títulos tan conocidos como Tiempo después, El ministerio del tiempo, Los del Túnel o Museo Coconut, este último junto a sus compañeros chanantes.

La vida rural de Raúl Cimas

Cuando se aleja de las cámaras, Raúl Cimas lleva una vida muy sencilla y muy discreta. No se conoce si tiene alguna relación sentimental, aunque sí qué le gusta hacer en su tiempo libre.

"Tengo una casa en un pueblo, y me paso allí los fines de semana y todas las temporadas que puedo", contó en otra entrevista en la que reconoció huir de las multitudes y del calor. "Nunca me verá nadie en una playa en verano".

Le gusta la vida de campo y las excursiones al aire libre. "Me gusta jugar al tenis y recorrer los pueblos. Ando como si fuera un boys cout por el campo y, a veces, la espalda me pasa factura", contó sobre sus molestias en la zona lumbar.

También, reconoce, le apasiona conocer la gastronomía de cada zona... "Un poco como José Antonio Labordeta".

Su madre, una apasionada de la cultura

Aunque no habla de parejas, sí presume de familia. Raúl Cimas tiene dos hermanos —uno mayor y uno pequeño— que son profesores y muy deportistas.

A su madre la define como una apasionada de la cultura, quien le despertó el interés por el teatro.

"Mi madre es una persona muy culta, le encantan la música clásica y la lectura. Y mi padre era una persona muy concienciada con la educación. Estaba muy involucrado en la asociaciones de padres", cuenta el actor.