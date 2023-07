Rauw Alejandro y Shakira: de qué se conocen y su relación con Rosalía

En la industria de la música se celebran multitud de eventos donde los famosos se van conociendo. A medida que se van sacando nuevos temas los artistas manejan el poder hacer una colaboración. A través de este efectivo sistema, una de las parejas del momento, Rauw Alejando y Rosalía entraron en contacto con Shakira.

Te Felicito ha sido una de las canciones más escuchadas de 2022. La colombiana dedicó este tema a su exmarido, Piqué, tras enterarse de que este le estaba siendo infiel con Clara Chía. El videoclip está repleto de indirectas a su matrimonio y se inspiró en una conversación sobre sus hijos para grabarlo.

Esta es una de las muchas canciones que le ha dedicado al ex jugador del Barça tras su separación. Monotonía, TQG o la colaboración con Bizarrap en la Session vol 53 donde canta la famosa estrofa: “Yo solo hago música, perdón que te salpique”.

SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53

Cuando se propuso lanzar Te felicito quiso hacerlo especial y con alguien que ya le había llamado la atención antes pero que no conocía personalmente, el cantante de Todo de ti.

"Nos presentó la discográfica. Estábamos un día en Miami escuchando mi disco y pensando en colaboraciones. Le dije a Afo (CEO of Sony Music Latin Iberia) que me gustaba mucho Rauw Alejandro, me gustaba su sonido, la verdad que creo que es un artista que ha sabido evolucionar, entonces me dijo: 'Vamos a llamarlo y le dices'. Entonces le llamamos y le dije que me gustaba su música y que algún día me gustaría colaborar con él y me dijo que a él también. Superamable"”, declaraba en una entrevista para Enrique Santos.

Entrevista exclusiva con @Shakira | Enrique Santos

La visita a Shakira

No podemos olvidar que Shakira y Rosalía han vivido muy cerca la una de la otra dadas sus circunstancias. La creadora del Mal querer se ha criado en Cataluña, región donde también estuvo viviendo la artista colombiana con Piqué. Una vez hablaron la intérprete del Waka Waka y el puertorriqueño, quedaron en la casa de Shakira incluyendo también a la catalana.

"Se pasaron por casa, les toqué un par de canciones de mi nuevo álbum y cuando le toqué Te Felicito se volvió loco. Le dije: 'Esta es la que pensaba para ti", declaraba la barranquillera. "Fue perfecto porque él se imaginó en ella cantando, colaborando y metiéndole una parte reguetonera. Es electrónica, tiene funk, pero es funk y reguetón que le hace bastante inusual. A ambos les gustó mucho la canción y a partir de ahí hablamos de cómo hacerlo y en pocos días estábamos filmando el video", añadió Shakira

Rosalía fan de Shakira

Los rumores sobre una posible colaboración entre la española y la colombiana circularon por las redes. Al fin y al cabo, ya se habían conocido y parece que se habían llevado bien. De hecho, Rosalía no descartó trabajar con ella en un futuro declarándose admiradora del trabajo de Shakira a quien imita bastante bien.

“Cuando era una niña solía imitar mucho a Shakira, yo sabía sus movimientos pero no tengo tanto estilo como Shakira Shakira”, declaraba la catalana

Aunque no se haya sabido nada más de ellas juntas, parece que Rauw sigue manteniendo el contacto con la cantante Hips don’t Lie. Recientemente ha salido una noticia de los intérpretes de Te felicito juntos disfrutandoel día juntos bañándose en Puerto Rico.