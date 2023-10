La razón por la que Pamela Anderson ha dejado de usar maquillaje

Pamela Anderson lleva semanas sin maquillarse. El 27 de septiembre de 2023 la conocida actriz decidió aparecer por primera vez en un acto público con la cara lavada y lo volvió a hacer días más tarde en la Semana de la moda de París.

Las imágenes de ambos actos no tardaron en hacerse virales y, ante el aluvión de comentarios, la que fue CJ Parker en Los vigilantes de la playa ha decidido explicar en la revista Elle la razón de este cambio de imagen.

Pamela Anderson, en la Semana de la Moda da París 2023.

El motivo es el reciente fallecimiento de su maquilladora de confianza, Alexis Vogel, a causa de un cáncer de mama.

"Ella era la mejor. Y desde entonces sentí que, sin Alexis, era mejor para mí no usar maquillaje", contó la intérprete de 56 años a la revista, y explicó también lo que ha supuesto esta decisión para ella.

"Es liberador, divertido y un poco rebelde también. Porque me di cuenta de que había toda esa gente haciendo grandes looks de maquillaje, y es propio de mí ir contra la corriente y hacer lo contrario de lo que todos hacen", añadió.

La actriz también habló de este cambio en una entrevista en la Semana de la Moda de París y señaló también que su actual secreto de belleza es "no hacer nada". "Despertarme y lo que esté pasando, está pasando. Aceptación. Eso es lo que estoy tratando de abrazar ahora en mi vida", apuntó.

“A veces es desafiante. Tienes que entender que eres suficiente y que eres hermosa. Me gusta usar la palabra ‘vivir’ en vez de ‘envejecer’. Perseguir la juventud es inútil. Entonces, ¿por qué no simplemente aceptar lo que sucede? Así que estoy haciendo eso, cruzo la puerta de mi casa siendo yo misma. Es un peso que me he sacado de encima. Creo que me gusta más, me visto para mí misma y no para los demás”.