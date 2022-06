La reacción de las celebrities tras la anulación del derecho al aborto en Estados Unidos

Las famosas estadounidenses no se han quedado calladas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos le haya arrebatado las mujeres el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y han manifestado su desacuerdo.

Tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular el derecho al aborto en el país, muchas celebrities se han pronunciado en contra de que les arrebaten este derecho a las mujeres, que tanto tiempo han luchado por tener decisión sobre sus propios cuerpos.

Estas famosas no se han callado y han dado su opinión al respecto:

Michelle Obama

La que fue primera dama de Estados Unidos no se ha andado con rodeos. Michelle Obama ha publicado en sus redes un escrito dirigido a la Corte Suprema de Estados Unidos tras su decisión de derogar Roe v. Wade, la ley que permitía abortar en el país norteamericano.

"Estoy devastada por las personas en este país que acaban de perder el derecho fundamental a tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos", así empezaba su comunicado acerca de esta anulación de los derecho de las mujeres.

Taylor Swift

La cantante Taylor Swift ha aprovechado el tweet de la exprimera dama Michelle Obama para dar su opinión al respecto en redes sociales sobre el retroceso que esto supone como sociedad.

"Estoy absolutamente aterrorizada de que estemos aquí, después de tantas décadas de personas luchando por los derecho de las mujeres sobre sus propios cuerpos, la decisión de hoy nos ha arrebatado eso", sentenciaba la cantante.

Selena Gomez

Selena Gomez ha sido clara y concisa, y en pocas palabras ha manifestado a través de su Twitter el horror que le parece la anulación del derecho al aborto en su país.

"Ver cómo un derecho Constitucional es arrebatado is horroroso. Una mujer debería tener el derecho de ELEGIR qué quiere hacer con su propio cuerpo. Fin de la historia", señalaba, haciendo especial hincapié en el derecho a elegir de las mujeres.

Olivia Rodrigo

La joven cantante Olivia Rodrigo ha dedicado unos minutos de su show para expresar su disgusto y desacuerdo con la decisión de la corte de derogar el derecho al aborto.

"Estoy devastada y aterrorizada de que muchas mujeres y chicas van a morir por esto. Quiero dedicar esta próxima canción a los cinco miembros de la corte Suprema que no has enseñado que al final del día realmente la libertad no les importa una mierda", y ha procedido a nombrarlos uno por uno, seguido de un "os odiamos".