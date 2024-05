La reacción de Sabrina Carpenter al saber que Adele se mete en la cama con una canción suya

Sabrina Carpenter parece haber cumplido uno de los grandes checks de su vida después de que Adele haya confesado que una de sus canciones es lo último que escucha antes de irse a dormir.

“Lo único que leí fue que Adele piensa en mí en la cama”, ha escrito la joven artista en la red social X (antiguamente conocida como Twitter), añadiendo un clip viral en el que Adele detalla cómo se desarrolla el final de un día de trabajo intenso.

En el vídeo se observa a la autora de Someone like you realmente cómoda en un concierto, hablando con el auditorio y comentando una reflexión en la que Sabrina Carpenter ocupa un lugar central.

“Anoche, cuando me metí en la cama, porque era muy tarde para mí, me encontré cantando Estoy trabajando hasta tarde, porque soy cantante, esa canción de Sabrina Carpenter: ¡esa canción es mi tema!”, ha explicado la diva sobre el tema Espresso.

Sin duda, una unión a distancia entre dos artistas de talla mundial que da pie a soñar con una colaboración.