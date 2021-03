Ana Morgade comparte la primera foto con su bebé: "He recuperado el rostro humano"

Ana Morgade está viviendo sus primeros días como madre en la intimidad, aunque de vez en cuando aparece por redes sociales para publicar divertidos mensajes.

Una semana después de dar a luz, la presentadora de yu, no te pierdas nada ha sorprendido compartiendo la primera foto junto a su bebé: "He cazado un oso (y he recuperado el rostro humano, que llevaba tres días que parecía un mapache entre escombros). Qué bonita la maternidad, y qué bien también los filtros que te quitan las ojeras. TODO BIEN AMIGAS".

En la imagen que ha publicado en Instagram, vemos a Ana paseando al sol mientras portea a su bebé en un pañuelo. Eso sí, continúa manteniéndolo en el anonimato, del que solo se le ve la cabeza escondida tras una capucha con orejitas de oso. Además, todavía no ha desvelado el sexo.

La realidad sobre la maternidad

En la misma imagen, Ana ha bromeado con haber recuperado su “rostro humano”, haciendo referencia a su anterior publicación en Twitter en la que se le veía con mascarilla y algo despeinada todavía en el hospital: “No sé qué hora ni qué día es, mi pelo es un nido de pájaros y tengo un cierto color amarillento y la mirada de los hurones, pero hoy he desayunado tostas de salchichón y me ha salido el sol por dentro”.

Ante esta broma sobre su aspecto, sus seguidores le daban la bienvenida a la maternidad, empatizando con las ojeras, la pérdida de la noción del tiempo y el aspecto desaliñado.

Algo con lo que también bromeó nada más dar a luz, recordando la foto con la que Pilar Rubio anunció el nacimiento de su cuarto hijo, Máximo Adriano, donde aparecía con una buena cara digna de haber vuelto de unas reparadoras vacaciones: “Quién se ha sacado un humano de dentro? SERVIDORA! Estoy igualita que Pilar Rubio, chaval”