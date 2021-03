La foto de Ana Morgade días después de dar a luz con la que muchas madres se sienten identificadas

Ana Morgade, presentadora de 'yu No te pierdas nada', ya es madre / GETTY IMAGES

Ana Morgade dio a luz el pasado martes 16 de febrero a su primer hijo, del que se desconoce el sexo. La presentadora de yu, no te pierdas nada anunciaba la noticia en redes sociales con un divertido mensaje: "Quién se ha sacado un humano de dentro? SERVIDORA! Estoy igualita que Pilar Rubio, chaval".

Una comparación con la que generó muchas bromas en redes sociales, que volvieron a rescatar la imagen que publicó la colaboradora de El Hormiguero cuando nació su cuarto hijo, Máximo Adriano. En la cama del hospital y con el recién nacido encima de ella, Pilar tenía tan buena cara que parecía prácticamente imposible que acabase de dar a luz, lo que generó una gran cantidad de memes en su momento.

Ahora Ana Morgade ha compartido como está viviendo sus primeros días como madre, echando mano de nuevo del gran sentido del humor que la caracteriza: "No sé qué hora ni qué día es, mi pelo es un nido de pájaros y tengo un cierto color amarillento y la mirada de los hurones, pero hoy he desayunado tostas de salchichón y me ha salido el sol por dentro".

Una confesión que, aunque suene divertida, ha puesto de manifiesto como es la realidad de los primeros días de maternidad. Y sobre todo, la importancia que le dan las madres de poder volver a comer alimentos prohibidos durante el embarazo como los embutidos.

En pocos minutos la publicación se ha llenado de respuestas de madres y padres que han querido mostrar su apoyo y empatía a la presentadora asegurándole que todos han pasado por una situación similar.

Bienvenida a la maternidad! Sobrevivirás,una madre con 2 niños que lleva casi 3 años sin dormir una noche entera 🤣🤣 — sin esparadrapo (@sinesparadrapo) March 18, 2021

Mucho ánimo...los primeros días son algo duros, pero irás a mejor poco a poco. A cuidarse mucho y disfrutar de tu nueva etapa. — Guido Gonzalez (@guigonz2010) March 18, 2021

Eso son los primeros días mujer .en nada estarás estupenda como siempre ,enhorabuena por el peque💋💋 — solgadi-l💚 🎭 (@sol_gadi) March 18, 2021