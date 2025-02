La relación de Marc Marquez y la influencer Gemma Pinto: cuándo se conocieron y cuántos años llevan juntos

Marc Márquez lleva años enamorado. El ocho veces campeón del mundo de motociclismo, comparte su vida con la influencer Gemma Pinto, y ambos han se han convertido en una de las parejas más bonitas y envidiadas del mundo mediático.

Siempre que pueden muestran un apoyo mutuo y retratan su vida en pareja a través de redes sociales. Repasamos la relación de Gemma y Marc, la cual une el mundo del motociclismo con el de la moda.

Todo sobre Gemma Pinto

Gemma Pinto es una creadora de contenido de Barcelona que tiene 26 años. Siempre ha estado enfocada a la moda, el marketing y las redes sociales.

Y es que la joven es una experta en esta materia porque se formó en ello: es graduada en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing y ha trabajado como brand manager en una marca de cosmética. Su faceta como influencer ha crecido considerablemente en los últimos años, especialmente en Instagram, donde comparte contenido de moda, belleza y estilo de vida y acumula 272.000 seguidores.

Como influencer se codea con grandes nombres de las redes, como Laura Escanes, con quien mantiene una amistad desde sus años de universidad.

El inicio de relación entre Marc y Gemma

El motorista y la creadora de contenido son todo un referente en el amor. Aunque no se conoce cómo se conocieron exactamente, se hizo a la luz su relación amorosa en 2023, cuando empezaron a aparecer en público.

Los rumores sobre una posible relación los siguió durante un tiempo, hasta que ellos mismos decidieron anunciar su noviazgo. Fue en septiembre de 2023 cuando se confirmó estrictamente la relación, pues ambos aparecieron juntos en la Madrid Fashion Week.

Desde entonces Marc Márquez y Gemma Pinto han compartido muchos de sus momentos en pareja en redes sociales, mostrando complicidad y admiración mutua, pues se puede ver el uno en el mundo del otro, ya sean eventos deportivos, gala de premios y actos de moda.

Además, Marc y Gemma no se esconden y hablan de su amor ante los medios. Hace un tiempo, por ejemplo, el motorista expresó lo bien que estaba con la influencer en 20 Minutos: "Nos encontramos en el momento perfecto para nosotros".

Una vida juntos en Madrid

Gracias a su simpatía y transparencia se conoce que viven juntos en Madrid. No obstante, la pareja prefiere ir despacio y de momento no hay planes de boda. Así lo dijo la influencer en una entrevista con 20 Minutos: "Vivimos el día a día, estamos bien así, no nos planteamos nada más por ahora".

En una charla con la revista Hola, Gemma comentó sobre su relación con el piloto: "Él es superfácil, un trozo de pan. Es como lo ves. Siempre está de buen rollo, y eso me da muchísima paz".

Por su parte, Marc Márquez ha asegurado públicamente que se siente muy feliz con su vida personal y que la catalana le aporta estabilidad en medio de su exigente carrera como piloto.

Mejores amigos además de pareja

Se conoce que, además de pareja, son mejores amigos, y así lo ha dejado claro Gemma en numerosas ocasiones, como en el 32 cumpleaños del motorista. A través de una recopilación de vídeos, la influencer demostró lo bien que se llevan: "Mi mejor amigo cumple 32 años hoy. Feliz día amor mío, por muchos más juntos".