Se revela la causa de la muerte de Sinéad O'Connor

El 26 de junio de 2023 murió la cantante irlandesa Sinéad O'Connor, por causas que en ese momento no salieron a la luz.

Ahora, un año después, se ha publicado el certificado de defunción en The Sun, que expone que la muerte se debió a una enfermedad respiratoria.

“Exacerbación de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma bronquial, junto con una infección leve del tracto respiratorio inferior", es la causa específica.

Con la publicación de la autopsia se confirma toda causa de muerte no natural. Algo que se comenzó a rumorear tras la muerte voluntaria de su hijo, el cual hacía solo un año atrás había fallecido.

La vida de Sinéad O'Connor

La cantante murió con tan solo 56 años. Se halló su cuerpo sin vida en su casa de Londres, y aunque intentaron reanimarla, no lo consiguieron y su familia lo comunicó en las redes sociales.

Una de las canciones que la llevaron a la fama fue Nothing Compares 2 U, escrita por Prince y con la que consiguió varias nominaciones para los premios Grammy.

La cantautora no tuvo una vida fácil, se enfrentó a abusos sexuales, cancelaciones y el suicidio de su hijo de 17 años, Shane.

Antes de su muerte, la intérprete de This Is To Mother You, dejo unas instrucciones bastante claras para sus hijos, entre las que se encontraba llamar a su contable antes que a emergencias. Pues la artista no quería que explotaran su figura después de muerta. Algo que había comentado en la revista People.