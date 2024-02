duros recuerdos

Ricky Martin se arrepiente de haber contado que era gay tan tarde: "Ojalá lo hubiera hecho antes"

Ricky Martin es un icono de la música latina, aunque no siempre lo ha tenido tan sencillo. Hasta 2010, no pudo hablar sin tapujos de su homosexualidad, una decisión de la que ahora se arrepiente. Hace 20 años, le aconsejaron no contarlo para no perjudicar a su carrera.