Ricky Martin le pide matrimonio a su novio Jwan Yosef: "Quiero pasar mi vida contigo"

Ricky Martin ha sido el último invitado de The Ellen Degeneres Show y ha anunciado una gran noticia: ¡Se casa! El artista de 44 años le explicó a la presentadora que fue él quién hizo la proposición: se arrodilló ante su novio Jwan Yosef con un anillo y en lugar de preguntarle si quería casarse con él le dijo que "le había comprado algo".

Acto seguido le mostró la alianza y le dijo "Quiero pasar mi vida contigo", a lo que Jwan le preguntó que cuál era la pregunta. Entonces Ricky le preguntó si quería casarse con él y obviamente su chico le contestó que sí. "Fue muy hermoso", le explicó el cantante a la presentadora.

Además, explicó que su relación empezó a través del arte, ya que él es un coleccionista de pinturas y se interesó por uno de los cuadros de Yosef: "Vi su arte y me encantó porque me gusta lo que hace. Comencé a hacer búsquedas de arte y vi sus obras y me volví loco. Es verdaderamente original. Y después le contacté".

Por otro lado, el puertorriqueño también ha revelado en el programa de la NBC que tendrá una residencia permanente en Las Vegas.