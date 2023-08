Ricky Rubio pone en pausa su carrera para cuidar de su salud mental

Ricky Rubio (32) ha tomado una de las decisiones más importantes de su carrera: hacer un alto en el camino por su salud mental.

El jugador de los Cleveland Cavaliers lo ha anunciado a través de un comunicado, compartido por la Federación Española de Baloncesto, en el que deja entrever que no está pasando por su mejor momento personal.

. Quiero agradecer todo el apoyo que he recibido de la FEB para entender mi decisión. Hoy #LaFamilia tiene más sentido que nunca. Gracias. Pediría que se respetara mi privacidad para poder afrontar estos momentos y poder dar más información cuando sea el momento”.

La FEB se ha encargado de transitir la decisión del jugador acompañado de un mensaje de apoyo: "La FEB desea hacer manifiesto su respeto, admiración y cariño hacia Ricky Rubio. #LaFamilia estará al lado del jugador en todo momento".

Pero Rubio no es el único atleta que ha puesto su salud mental por delante de su carrera profesional, ya lo vimos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (celebrados en 2021 por la pandemia), cuando la medallista olímpica Simone Bilesdecidió retirarse por problemas de salud mental pese a ser una de las favoritas.

El tenista Rafa Nadal también está muy conciendiado con la salud mental, y tras anunciar su retirada, compartió una reflexión acerca de ella en la rueda de prensa:

"La salud mental hay que entrenarla. Si a la mínima que no nos salen las cosas paramos porque no nos podemos quemar estamos entrando en la frustración. Si nos frustramos a las primeras de cambio lo que hacemos es ser más infelices. Este es mi punto de vista. A nivel de parar, hay un momento dado que cuando uno no da para más es justo parar. Antes de tomar esta decisión uno debe haberse dado muchas oportunidades".

Parece que con el paso del tiempo la salud mental ha dejado de ser un tabú y se le está dando la visibilidad e importancia que merece.