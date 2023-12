Rigoberta Bandini se sincera con sus fans y confiesa que atraviesa unas navidades "raras"

Paula Ribó, a quien todos conocemos por Rigoberta Bandini -el nombre que nos robó el corazón con ese single experimental y fresco que supuso Too Many Drugs- se ha sincerado con sus fans tras una semana llena de emociones: el pasado 22 de diciembre lanzó Qué más da, su colaboración con la internacional y reconocida Julieta Venegas, y días más tarde llegó la nochebuena y la Navidad, unas fechas caracterizadas por su intensidad social.

Tras confesar que no seguiría la nueva deriva digital de Instagram, threads, una especie de Twitter desarrollado a partir de Meta, la cantante y actriz de doblaje contaba: "He estado tomando unas pastillas para la voz que llevan cortisona y creo que me dan insomnio", ha comenzado a contar en su canal de difusión la mañana de este viernes, previo a Año Nuevo. "Contienen cortisol, la hormona del estrés. Lo he leído y ya me ha cogido ansiedad", continuaba.

"Estos días no han sido súper hiper brillantes, la verdad. Hemos encadenado virus en casa y han sido unas Navidades un poco raras", confesaba la intérprete, que vive con su marido, el cómico y cantante Esteban Navarro y su hijo en común, al que le dedicó la tierna y emotiva Canciones de amor a ti.

Ribó revelaba también su forma de evadirse cuando las cosas se tuercen un poco: "Llevo días buscando vuelos a lugares muy lejanos, eso me pasa cuando me pongo modo escapista y creo que cambiando el plató de mis pensamientos todo dará un giro. Me he imaginado en Bali en una especie de retiro espiritual", ha escrito en un mensaje que no para de acumular las reacciones de sus seguidores.

Ir en trenes de lujo por paisajes nevados, leyendo mientras mira la ventana... La cantante ha echado la imaginación a volar sobre la posibilidad de escapar, pero ha descrito su situación actual, que tiene más que ver con la cotidianidad más absoluta: "Pero de momento estoy en Barcelona ahora mismo estirada en la cama con mi chándal para entrenar y mi cinta de pelo que parece que tenga cinco años y medio". "Os deseo un feliz día lleno de sorpresas y CERO CORTISOL", concluía la artista

