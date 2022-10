'La emperatriz' de Rigoberta Bandini: dos canciones para su hijo, otra para su pareja y una catarsis como despedida

Te interesa Los mensajes ocultos de las canciones de Rigoberta Bandini

Ya podemos disfrutar de La emperatriz, el primer disco de Rigoberta Bandini en el que ha incluido ocho temas ya conocidos y cuatro temas inéditos.

Un disco que llega con el final de su gira y que supondrá un parón durante "un largo tiempo", tal como anunció el pasado mes de julio. Sin embargo, este parón se refiere a los escenarios. “Una cosa el retirarse de los escenarios, pero curro va a haber”.

Entre las canciones ya conocidas, encontramos hits como In Spain we call it soledad, Ay mamá, Perra, A todos mis amantes, Así bailaba (con Amaia), Too many drugs, así como dos nuevas versiones de Julio Iglesias y Que Cristo baje.

'Canciones de amor a ti', dedicada a su hijo

De las cuatro canciones inéditas que encontramos en este álbum, la artista ha publicado el videoclip de Canciones de amor a ti, un tema dedicado a su hijo Nico en el que habla de la maternidad y lo acompaña de imágenes caseras tanto de su embarazo como de los primeros años de vida del pequeño.

Una canción untempo en la que explica que solo le sale componer canciones para su hijo y se recrea en cosas cotidianas como "qué papá nos haga boloñesa" o que espera que en un futuro puedan ver juntos las películas de Sorrentino.

Entre estas expectativas, también incluye un significativo mensaje: "que los hombres de este nuevo mundo podáis llorar tranquilos", y termina con la frustración de no saber ni hacer un huevo frito.

'La emperatriz', la catarsis que cierra el disco

Otro de los temas inéditos más destacados es el que da nombre y a su vez cierra el álbum: La emperatriz. Con un claro mensaje espiritual y un repetido 'aleluya' pasado por autotune, Rigoberta busca en Google como ser feliz y confiesa que cree en todos los Dioses.

Algo significativo ya que en una reciente entrevista ha aclarado el concepto que tiene de Dios como un sinónimo de "amor e igualdad".

'Que vivir sea un jardín', donde habla de convertirse en madre

Otra de las canciones dedicadas a su hijo Nico es Que vivir sea un jardín. Un breve tema de poco más de minuto y medio de duración en el que confiesa el miedo que sentía antes de dar a luz: "Muerta de miedo / Tu cuerpo dentro". Un sentimiento que rápidamente desapareció cuando vio al pequeño por primera vez: "Para al fin salir de allí / Para al fin besarte a ti".

En esta canción también habla de cómo convertirse en madre les ha convertido en dos personas nuevas a ella y a su pareja: "Dos seres nuevos / Ya te queremos".

'Tú y yo', donde habla de su relación

Tú y yo es otra de las canciones inéditas que encontramos en La emperatriz. En ella, Rigoberta vuelve a hablar del amor, pero en este caso centrado en su pareja, en lo que han construido juntos y en la rutina que le hace feliz como "comer pizza los viernes" o "jugar al cuatro en raya".

Por supuesto, en este tema también hace referencia a su hijo, cuando decidieron "decir sí a la vida" y que "dormir los tres bien juntos" es lo que más le apetece ahora mismo. Una canción que puede dar las claves de por qué la artista ha decidido hacer un parón y retirarse de los escenarios durante un tiempo para dedicarle más tiempo a su familia.