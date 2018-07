Rihanna, muy sexy en su primer spot para Puma

Aunque tiene a sus fans ansiosos por escuchar su próximo álbum, parece que Rihanna está más centrada en sus diferentes compromisos profesionales paralelos a la música.

Si hace unas semanas veíamos su sesión de fotos para Dior Magazine, hace unos días lanzaba su nueva colección de calcetines X InStance y ahora le toca el turno a Puma.

RiRi fue nombrada directora creativa de la marca deportiva el pasado mes de diciembre y ahora lanza el primer spot para la línea Trains For Platinum. En blanco y negro vemos a Rihanna vestida con ropa deportiva mientras en diferentes partes de su cuerpo de proyectan montañas, olas o una vista aérea de Manhattan por la noche mientras nos explica por qué le gusta entrenar sonando de fondo su single Bitch Better Have My Money.

"¿Por qué entreno? Entreno para hacerme más fuerte. Para subir más alto. Para ir más allá. Para tener la fuerza para cruzar océanos y hacer realidad mis sueños en el otro lado"