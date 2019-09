RODEADA DE PLUMAS Y ACCESORIOS IMPOSIBLES

Rihanna protagoniza la portada del número de septiembre de la revista W. Con un look muy étnico, la cantante de Barbados se muestra más tapada de lo habitual, rodeada de plumas y con accesorios imposibles. Pulseras, collores, piercings, no le falta ningún complemento a RiRi para su look en la selva.