Robbie Williams asegura que no tiene dónde vivir con su familia: "Estamos tratando de resolverlo"

Robbie Williams se ha deshecho de todas sus propiedades y ahora no tiene un lugar donde instalarse. Así lo ha contado en una entrevista con los locutores australianos Kyle y Jackie O, con los que ha hablado de la grandísima mudanza en la que está sumergido junto a su familia.

"En realidad no estamos en ninguna parte", aseguraba el cantante, dejando claro que todavía no había encontrado el lugar correcto para establecerse con su mujer Ayda Fiel (42) y sus cuatro hijos: Theodora (9), Charlton (7), Colette (3) y Beau (2). El cantante de Take That ha vendido en los últimos años todas las propiedades que tenía a su nombre y de momento no ha adquirido ninguna otra vivienda donde instalarse con su familia.

"No tenemos un hogar en este momento, hemos vendido prácticamente en todas partes, no vivimos en ningún lado y estamos tratando de resolverlo", añadió el artista de 48 años.

Esta circunstancia tan excepcional ha obligado a la pareja a replantearse el sistema educativo de sus hijos y elegir si prefieren que den clases en casa o en el instituto. "Los cuatro niños son un rompecabezas que estamos tratando de resolver porque si están escolarizados, no me ven porque estoy por todas partes y si los educamos en casa, entonces tienen otro juego, otras cosas que son un problema".

Sobre los rumores que apuntaban que Drake estaba interesado en adquirir su mansión de Los Ángeles por 50 millones de dólares, Williams se ha limitado a aclarar que si la información fuese cierta estaría obligado a guardar silencio para cumplir con el contrato de confidencialidad. ¿Quién calla otorga?