Rosa López revela que sufrió bullying en el colegio: "Fue como en las películas"

El bullying es un problema bastante frecuente en las escuelas, sin embargo, no es nada nuevo, ya que lleva sucediendo muchísimos años. Al igual que ha pasado con temas como la sexualidad, el acoso escolar está dejando de ser tabú y cada vez son más las personas que han revelado que lo sufrieron cuando eran pequeños.

Una de ellas ha sido Rosa López, que este fin de semana participó en el programa de laSexta El camino a casa. En él, varias celebridades recuerdan su infancia y lo hacen acompañados de Albert Espinosa. La cantante quiso visibilizar este problema social y hizo público que ella se enfrentó a un acosador.

Cuando llegaron a la escuela donde ella estudió, confesó que se encontraba mal porque le estaban viniendo a la cabeza imágenes de terribles recuerdos: "En vez de acordarme de lo bueno me estoy acordando de lo malo".

Rosa López se enfrentó a su acosador

El chico que la acosaba era un joven mayor que ella que había repetido varias veces, aunque un día se cansó y decidió enfrentarse a él: "Una vez en el comedor, porque mi madre pagaba para comer aquí, o al revés, que no le costaba y por eso nos dejaba comer aquí. Pues en el comedor, no sé quién me tiró algo, yo ta estaba hasta el mismísimo... Y ese día, no sé por qué, me levanté de la silla, me llevé comida y se lo restregué en la cara, como en las películas".

"Fue un momentazo, acojonante porque el que me hacía un poquillo de bullying era un chico que había repetido varias veces el curso, entonces, era mayor", detalló la triunfita.

Tras esto, la respuesta del acosador la dejó de piedra: "Y yo me acuerdo, es que estoy temblando, me acuerdo que estaba yo aquí y me decía: 'Te espero fuera'", acompañando esto con gestos de cortar el cuello.

"Yo estaba aquí esperando, pero acojonante. Sobre todo, esperando que llegara mi hermano Octavio para sentirme segura", insistió.

Son muchos los jóvenes que se deben enfrentar al bullying en las escuelas, sin embargo, parece que algunos han dejado de tener miedo y prefieren hablar de ello para que no quede sin resolver.