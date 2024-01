De Rosalía a Aitana: los alimentos más sorprendentes que las estrellas llevan en el bolso

Ser celebrity implica muchos viajes, cambios de países, giras... lo que dificulta tener una rutina organizada sobre temas como la alimentación. Algunas de ellas se han cansado y han dicho 'basta', quieren poder comer sus platos favoritos estén donde estén.

Las cantantes han empezado a llevar con ellas los alimentos que les gustan y algunos de ellos nos han llamado la atención porque no serían los típicos que alguien tendría a mano. No hablamos de chicles o barritas. ¿Qué pensáis de llevar mayonesa en el bolso?

En entrevistas, artistas como Rosalía, Ana Mena o Aitana han desvelado los productos que siempre las acompañan, como se ha percatado el usuario de Twitter @tremenduca. Hacemos un repaso de aquellos más sorprendentes y raros.

Rosalía - Mayonesa y jengibre

Rosalía no para quieta. Vive entre España y Estados Unidos y encima durante 2023 y 2023 se estuvo recorriendo el mundo con su gira Motomami. En una charla con GQ, explicó que hay un alimento que siempre va en su bolso: mayonesa.

"No puedo vivir sin mayonesa. Llevo mayonesa en el bolso. Como mayonesa con verduras, con pollo, con arroz, con patatas fritas también. Me encanta, mucho, me gusta un montón", dijo.

Y no es el único manjar que tiene con ella 24/7, también hay aguacates en su bolso porque es lo que desayuna cada mañana. Lo reveló hace un año en Vogue, explicando la receta sencilla que sigue: aguacate laminado en pan tostado y con un poco de pavo.

No nos quedamos aquí. En la misma entrevista sacó una raíz de jengibre natural: "Me encanta hacerme tés y yo no me fio que los que vienen en bolsita sean de verdad, así que llevo el mío. Pelo la raíz, lo corto y lo echo en el té. Básicamente, lo hago porque da vitamina y así no me pongo mala".

Ana Mena - Encurtidos y tomates

Ana Mena ha confesado en varias ocasiones que su familia tiene huertos en Estepona y desde pequeña se ha sentido conectada con los productos naturales. Como no podía ser de otra forma, se refleja en su bolso y podemos verla con tomates.

"Cuando vas a hacer la compra, las hortalizas no saben como deben saber. Cuando vuelvo a Madrid me traigo un tomate, que me encanta, y al llegar a casa me lo hago en ensaladas", señaló en Vogue.

Los encurtidos, otra pieza clave en el bolso de la malagueña. "Estás en el tren o el avión y te da el hambre, pues te abres el bote de aceitunas".

Lola Índigo - Aguacates

Al igual que Rosalía, Lola Índigo sigue la moda del aguacate y nunca le puede faltar, como dijo en Vogue. "Hay sitios donde vas y no tienen aguacate. No sé a vosotros, pero por las mañanas no quiero una tostada con guacamole".

Aitana - Pan sin gluten

Aitana es celíaca, todos lo sabemos. Es por esto que siempre tiene pan sin gluten en el bolso para poder comer salsas si va a restaurantes.

Bad Gyal - Chicles mexicanos

Bad Gyal es más clásica y su alimento para llevar encima son los chicles, aunque ella apuesta por los mexicanos porque se parecen mucho a los que comía de pequeña.

Cristina Pedroche - Huevos duros

Y terminamos con la reina de las Nocheviejas, Cristina Pedroche, quien en 2020 confesó que en el bolso no puede faltar un huevo duro.

Cristina Pedroche muestra los huevos duros con nueces que lleva en el bolso

Mostrando lo que llevaba en el bolso, enseñó en Stories estos snacks saludables, cargados de proteínas, para mantenerse fuerte y poder ayudar a la creación de músculo, sin aportar un exceso de grasa o colesterol a su dieta.

Además del huevo duro, Cristina lleva frutos secos como almendras crudas o nueces: "Siempre llevo huevos cocidos y frutos secos en el bolso, así siempre que me entra el gusanillo, como bien", comenta.

¿Qué te parecen estas ocurrencias?