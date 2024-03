Rosalía confirma que estrenará nueva música este año

Justo cuando se cumplen dos años del estreno de Motomami,el álbum más experimental de Rosalía, la cantante empieza a dar señales de que pronto habrá nuevo material sobre la mesa.

La cantante ha confirmado en su cuenta de X ―antes Twitter― que "algo está por venir este año".

No se trata de un mensaje escrito por ella misma, sino de una reacción ante la indirecta de un fan, que le pedía que marcase el mensaje como favorito si sus sospechas eran reales. "Rosalía, da like a esto si algo está por venir este año", le pedía. Y ella le ha dado like.

Tal y como se puede comprobar en su perfil, el mensaje continúa marcado como "me gusta".

Rosalía confirma que "algo está por venir"

No es el único movimiento de la artista que ha despertado el interés por sus planes musicales. Hace solo unos días, la artista compartía en su cuenta de Instagram una serie de fotografías entre las que se encontraba una lista en la que se enumeran diversas emociones y comportamientos.

Una imagen que ha dado lugar a varias hipótesis sobre la temática de su cuarto álbum de estudio, que podría tener el duelo como piedra angular. Los procesos personales que la artista ha vivido en los últimos meses, entre los que se encuentra su ruptura con Rauw Alejandro, podrían haberle servido de inspiración y desarrollo creativo.

Sea como sea, los fans están ansiosos por escuchar nuevas canciones. Su último estreno corresponde a su colaboración con Björk en ORAL, lanzada hace ya cuatro meses.

