Carlota Guerrero, la directora creativa detrás del videoclip de 'ORAL' de Björk y Rosalía

Después de cambiar la fecha de estreno en dos ocasiones, tanto la canción como el videoclip de ORAL veía la luz este martes 21 de noviembre, el mismo día que Björk cumplía 58 años.

Lo cierto es que la parte vocal de la artista islandesa fue grabada hace más de 20 años, una pieza que rescataba este 2023 para ponérsela a Rosalía sobre la mesa.

La letra habla de las dudas en una relación que empieza a fraguarse, en la que no sabes si habrá compromiso o si merecerá la pena entregarse. "No es una canción activista, es una canción de amor", ha matizado Björk sobre el significado de la composición.

Una lucha creada con una IA contra las piscifactorías

Rosalía aceptó la propuesta de colaborar y convertir la canción en una campaña benéfica. Todos los beneficios que se obtengan de las reproducciones serán donados a la lucha contra la cría industrial del salmón en Islandia.

Precisamente ese activismo contra los procesos de las piscifactorías es lo que evoca el videoclip, que representa una lucha entre Björk y Rosalía creada a través de la inteligencia artificial.

El clip fue grabado en la Granja de la Ricarda de El Prat de Llobregat (Barcelona). Se trata de una nave que reproduce los vestigios de una granja lechera construida en 1909, pionera en la introducción de métodos modernos en la cría de vacas y producción de leche.

Un proyecto dirigido por la directora creativa y fotógrafa Carlota Guerrero, que ha trabajado en colaboración con Prat Film Office. Los rostros de las cantantes fueron adheridos a la coreografía de la lucha ―captada con personas reales― a través del uso de una inteligencia artificial.

Carlota Guerrero, una artista visual

Nacida en 1989 y natural de Barcelona, Carlota Guerrero empezó a hacer fotografías cuando solo era una adolescente.

Su buen hacer tras la cámara le ha valido para ganarse el reconocimiento de la comunidad artística. Su primer gran proyecto fue junto a Solange Knowles, la hermana de Beyoncé. La cantante, tras ver sus creaciones en Instagram, la contrató para que hiciese las fotos de la portada de los discos A Seat at the Table (2016) y When I Get Home (2019).

A partir de ahí desarrolló una faceta artística mucho más allá del mundo de la música. Ante su objetivo han posado actrices como Penélope Cruz o Emilia Clarke, además de trabajar para marcas de moda como Paloma Wool, Givenchy, Mugler, Dior o Nike.

En este campo fue muy reconocida durante la exposición Art Basel (2019), cuando Guerrero montó un performance que emulaba una orgía con 30 personas en colaboración con Desigual. La protagonizó Lourdes León, hija de Madonna.

Su obra explora temáticas tan diversas como el racismo, el feminismo o el cuerpo humano. "La desnudez es mi manera de retratar la esencia de las personas", dijo a Vogue sobre uno de los recursos que más utiliza para expresarse.

El videoclip de ORAL no es su primer trabajo para Rosalía.

La artista estuvo implicada en la creación de una de las escenografías más representativas del Motomami Tour, la figura humana sobre la que se subía la cantante durante la canción que da título al disco. La composición corporal está inspirada en el videoclip de Kanye West Bound 2.

Además, Rosalía posó ante ella para el FANZINE exclusivo que la artista lanzó a la venta en su página web oficial, una publicación con escasas unidades que forma parte de la cara visual más oculta e íntima del proyecto Motomami.

"Te estimu (te quiero)", le comentó la cantante en una de las fotografías del proyecto que Guerrero compartió en Instagram.

Qué significa 'Oral', la colaboración de Rosalía y Björk

Así es el vídeo de 'ORAL', la canción de Rosalía y Björk, creado con inteligencia artificial