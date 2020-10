Salen a la luz imágenes inéditas del ritual místico en el que murió el fotógrafo Jose Luis Abad y se detuvo a Nacho Vidal

El pasado mes de junio, Nacho Vidal fue detenido por la muerte del fotógrafo José Luis Abad, que falleció en su casa durante un rito chamánico con veneno de sapo.

Tras relatar su versión de los hechos en una entrevista, en la que se derrumbó y expresó que hizo todo lo posible para salvar la vida del fotógrafo, 'Equipo de Investigación' ha analizado este ritual y ha emitido unas imágenes inéditas en las que se puede ver qué ocurrió ese día.

El abogado de la familia de la víctima, José Luis Villarrubí, es quien ha puesto esta grabación, de 23 minutos de duración, a disposición de la Guardia Civil. Y, las imágenes muestran a José Luis Abad inhalando el veneno del sapo que le da Nacho Vidal y, segundos después, cae desplomado. También se puede observar cómo el actor porno realiza un masaje cardíaco, pero el estado de fotógrafo empeora y, Verónica, la prima de Vidal, detiene la grabación y llama a emergencias.

En el programa de laSexta han relatado que José Luis Abad ya había probado esa sustancia hacía unos años en Ibiza y que, quería repetir la experiencia. 19 días antes de la tragedia, parece ser que el fotógrafo habló con Verónica, a la que conocía desde hacía años y, la Guardia Civil cree que ella es la intermediaria de la ceremonia. Además, se ha descubierto que lleva años realizando rituales con veneno de sapo y que sus tarifas podrían alcanzar los 600 euros.

Antes del día del ritual, Verónica informó a José Luis Abad que tenía que comer sano y no consumir "alcohol, pastillas con diazepam y esas cosas" para evitar complicaciones. Sin embargo, Abad le confesó a la prima de Vidal que no había seguido las recomendaciones y había consumido alcohol y cocaína, pero el ritual no se canceló y se realizó.

Por otra parte, Daniel Salvador, el abogado de Nacho Vidal, también ha hablado con 'Equipo de Investigación' y ha declarado que la sustancia que tomó el fotógrafo la llevaba él mismo y que su cliente no modificó el escenario del crimen. Y ha expresado que "Nacho Vidal se siente muy mal por todo esto, ojalá no hubiese sucedido. Responsable no se siente, se cree inocente".