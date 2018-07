Sam Smith confiesa que se obsesionó con Lady Gaga

Sam Smith ha dedicado unas emotivas palabras a Lady Gaga en su Tour Book explicándo lo importante que ha sido la cantante para él y todo lo que ha llegado a hacer por ella: " Me vestí como ella, incluso falté a clases y me metí en problemas".

Lady Gaga tiene una incondicional plataforma de fans que la siguen y la apoyan en todo lo que haga. Aunque Sam Smith ya se había declarado admirador de La Germanotta, en un texto de su Tour Book no sólo se confiesa little monster, si no que explica que llegó a estar obsesionado con la cantante.

Y esta devoción por Lady Gaga ha hecho que Sam Smith sea otro de los cantantes que más cuidan a sus fans, ya que él también ha estado al otro lado y lo explica en la siguiente carta:

"Cuando tenía 16 años, vivía en un pueblo pequeñito en Cambridgeshire llamado Great Chishill. Tenía el inmenso sueño de ser un cantante y un artista, y desde hace mucho tiempo, había estado intentando duramente, escaparme. Yo era un pez grande en un estanque pequeño.



Llegué al punto de obsesionarme con Lady Gaga. Empecé a admirarla por su música, luego se convirtió en una obsesión por su historia, su negocio, su valentía y también su voz por la gente gay.



Visitaba Gagadaily.com casi 8 veces al día y estuve haciendo fila dos veces durante 10 horas para verla y estar en primera fila. Me vestí como ella, incluso falté a clases por un día y me metí en un montón de problemas.



Fue esta obsesión que me hizo ser tan increíblemente cercano con vosotros, mis fans. Sois una nueva adicción en mi vida, pero puedo entenderos en muchas cosas. Porque yo era como vosotros y estaba donde estáis ahora, y eso me ayudó a encontrarme a mí mismo.



Todo lo que haga desde ahora en adelante, lo hago con todos vosotros en mi mente y mi corazón. Gracias por hacer esas 10 horas de cola y ponerme sobre el escenario en el que alguna vez soñé en levantarme para presentarme.



Los amo incondicionalmente.



Posdata: En el anuario de clases cuando me gradué, escribí esta frase por la que aún sigo viviendo...



AQUEL QUE SE FIJA SER UNA ESTRELLA, NUNCA CAMBIA DE CAMINO."