Sam Smith desvela cuál es el rumor más loco que ha oído sobre él (y tiene que ver con Adele)

Sam Smith ha acudido recientemente al programa de entrevistas de la actriz Drew Barrymore a presentar su nuevo álbum, Gloria, que sale a la venta el próximo viernes 27 de enero.

Además del hablar sobre su nuevo proyecto musical y su correspondiente tour, la presentadora ha hecho otras preguntas random al cantante, entre ellas, cuál era el rumor más loco que había oído sobre sí mismo.

El intérprete de Too good at goodbyes no se lo ha pensado dos veces y ha comenzado a contarle una teoría conspiranóica que lleva años rulando por internet sobre Sam Smith: que él y Adele son la misma persona.

"Todo el mundo se piensa que yo soy Adele", ha dicho entre risas. "De drag, porque nunca nos han visto en la misma habitación juntos", continuaba. "Y si bajas su voz, suena un poco como la mía, así que la gente piensa que somos la misma persona", ha terminado explicando sobre el rumor sin poder aguantar la risa otra vez.

Efectivamente, al bajar los tonos de las canciones de Adele, la voz se vuelve un poco más grave y resulta muy parecida.

Además, también tienen un innegable parecido físico, —ojos azules, rubios y de tez clara— y, por si fuera poco, ambos son británicos y de Londres.