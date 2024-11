Sandra Pérez, conocida como Aquisandrax, vuelve a las redes tras la muerte de su novio: "Espero que me entendáis"

Con casi 4 millones de seguidores en TikTok y más de 700 mil en Instagram, la influencer Sandra Pérez (conocida en redes como @aquisandrax) ha vuelto a las redes, después de que Cauy Alan Brewer, quien fue su pareja con el que llevaba 10 años de relación, falleciera en un accidente de tráfico.

La vuelta de Sandra Pérez a las redes

En su última publicación, la influencer empezaba con su frase con una declaración de lo más tajante: "Este es el vídeo más difícil que he grabado nunca".

A través de su vídeo más honesto, Sandra explicó que estaba "pasando por el peor momento"de su vida. Aunque poco a poco está dando a conocer que poco a poco está a la normalidad. "Me duché por primera vez, que ya me hacía falta. Vino mi amiga a hacerme las uñas, creo que en un rato intentaré maquillarme para grabar un vídeo de estas frutas que me han llegado", ha detallado.

"Una de las cosas de las cosas que más miedo me da de volver son las críticas, porque ni siquiera he subido nada en todo el mes y aun así se me ha criticado mucho", ha explicado Sandra.

La tiktoker ha asegurado que se le ha pasado "muchas veces" por la cabeza dejar las redes, un proyecto que empezó de forma genuina y con la que reconectó "consigo misma". A pesar de todo, Pérez descarta esta opción: "ya me está cambiando suficiente la vida como para también cambiar de trabajo con todo lo que me ha costado poder vivir de esto".

Más allá de mantener su economía, Sandra explica que vuelve a las redes porque necesita "volver a trabajar, al igual que toda su familia". "Espero que este refugio que he creado con vosotros esta vez también me ayude a salvarme un poco, a distraerme y a poco a poco intentar (...) construir una nueva vida", ha confesado Sandra Pérez.

Sobre su vuelta a las redes, la influencer ha pedido a su público que la entiendan y no la juzguen: "Aunque igual pueda subir vídeos en los que parece que estoy bien en esto, no es algo que vaya a superar nunca, que voy a tener que aprender a vivir con ello y aprender a vivir otra vez".

Asimismo, Sandra ha querido agradecer todo el apoyo en redes tras su gran pérdida. "La gente dice que la mejor forma de sobrellevar esto es volver a la rutina y yo no lo he hecho. Así que voy a intentar empezar a ducharme todos los días, empezar a pensar en contenido", ha contado.

No obstante, Sandra no ha querido indagar en la pérdida de su pareja. "Igual en otro momento estoy preparada para hablar del tema", ha afirmado.

El apoyo en redes

En Instagram, han sido muchos quienes han abrazado de alguna forma la vuelta de Sandra a las redes, mostrando su apoyo en estos momentos tan complicados. "Vamos Sandra, yo estoy contigo y mucha gente" escribió Belén Esteban en el panel de comentarios de la influencer.

También le han mandado mensajes de ánimo Samantha Gilabert, concursante de OT 2020, la actriz Daniela Santiago, la tiktoker Belén Santo o el presentador Xuso Jones.

La historia de amor de Sandra

La influencer es reconocida sobre todo por mostrar su vida en Estados Unidos, mostrando vídeos de parajes naturales únicos y vídeos de frutas exóticas.

Con todo ello, era habitual que Sandra y su pareja salieran en redes juntos. Ambos se conocieron hace 16 años, cuando ella era animadora en el instituto y él un jugador de fútbol americano. Una historia de amor de la que sus seguidores han sido testigos. Sin embargo, Sandra contó en redes que perdió al amor de su vida en un accidente.

Según Fox y El Mundo, el accidente tuvo lugar el pasado 10 de noviembre a las 2.42 de la madrigada, cuando el vehículo en el que iba su pareja chocó con otro. Los sanitarios llevaron a Cauy Alan Brewer al hospital, pero no pudieron salvar su vida.