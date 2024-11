Muere el novio de Sandra Pérez, la estrella de TikTok conocida como Aquisandrax: "Perdí al amor de mi vida"

Sandra Pérez, más conocida en redes sociales como aquisandrax, no es una influencer al uso. Lejos de ser prescriptora de marcas de belleza, la joven de 24 años se ha hecho popular en TikTok por mostrar la realidad de Estados Unidos en los ojos de una española.

Desde vídeos en los que desgrana en precio de los productos de un supermercado común hasta críticas culinarias a frutas exóticas y realmente extrañas para el público nacional. Sin complejos, Sandra se ha ganado una buena base de fans gracias a su compromiso con la diversidad corporal, además su naturalidad y su espontaneidad frente a la cámara de un iPhone, el instrumento que la ha llevado al éxito con sus blogs viajeros en lugares como Nueva York, Florida o Hawái, donde vive actualmente.

Con todo, aunque no era muy habitual que publicasen contenido juntos -al contrario que otras parejas de redes sociales-, no era ningún secreto para sus followers que Sandra tenía un novio americano desde hacía 10 años. Cauy Alan Brewer.

Le conoció a los 16 años, mucho antes de ganarse la fama de las redes, cuando ella era animadora en el instituto y él jugador de fútbol americano. Vivían un noviazgo hasta el pasado domingo, cuando el joven murió en un fatal accidente de tráfico.

"Hace unos días perdí al amor de mi vida en un accidente, cuando tenga fuerzas volveré a subir contenido y os lo intentaré contar", anunciaba la joven. Rápidamente, los usuarios se movilizaron un comenzaron a enviarle multitud de mensajes de cariño y condolencias.

Los detalles del accidente

Aunque Pérez todavía no ha dado detalles al respecto de las causas del accidente de tráfico, en los medios estadounidenses sí se ha recabado algo de información acerca de las circunstancias que lo rodean.

Tal y como asegura Fox y recoge El Mundo, el accidente tuvo lugar a las 2.42 de la madrugada del pasado domingo, cuando el vehículo en el que viajaba el joven fue "chocado" por otro en Oklahoma. Los servicios de emergencia trasladaron a Cauy Alan Brewer al hospital, pero los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Las autoridades han abierto una investigación al respecto, y de momento Sandra se mantiene en silencio ante este duro golpe para su vida personal.

De Zaragoza a Estados Unidos por amor

El periplo por Estados Unidos comenzó cuando la zaragozana recibió una beca para estudiar en el país anglosajón, donde se alojó en casa de una familia americana mientras acudía al instituto y hacía vida normal como una adolescente más.

"Me tocó entrar dos semanas después a clase, porque me debieron cambiar de familia anfitriona, y cuando llegué al colegio estaban todos los pupitres asignados... Y me había tocado a su lado. Él me miró, yo le miré y suspiré", contó en TikTok, donde acumula 3,7 millones de seguidores, hace dos años.

"Él era el típico payaso y eso no me gustaba. Pero tampoco entendía por qué me ponía un poco. Era el típico Hache de A tres metros sobre el cielo. Tuvimos varias clases juntos y siempre me sentía incómoda. Pero nos encontramos en mi primera fiesta. Al principio, le di la espalda, pero -al final de la noche- surgió la conversación. Y ahí fue como 'la tensión que tenemos es porque nos gustamos'", explicó.

"El lunes yo llegué al colegio emocionada por verle, pero en cuanto entré al pasillo le vi caminando de la mano con una tipa, que resulta que era su novia. ¡Y me llevé una decepción! Levantó la mirada, como diciendo 'ay, no'. Le hice la cruz... Hasta que el sábado siguiente me lo volví a encontrar en una fiesta, donde me confesó que lo había dejado", proseguía antes de relatar la declaración de amor que Cauy Alan Brewer que la hizo comprometerse con él.

"A pesar de que yo sabía la situación, me comió la oreja diciéndome que solo había estado tres meses con esa chica y que no estaban enamorados. Y no estoy orgullosa de eso, pero tenía 16 años y no pude evitarlo... Caí, porque teníamos una gran conexión. Tuvimos un primer mes super bueno. Pero un día, en una fiesta, me empecé a rayar porque no me había pedido ser su novia de manera formal", indicó.

"Entonces, una amiga se lo dijo, él decidió detenerse en una gasolinera, me compró muchos regalos y se me declaró.Y empezamos oficialmente a salir", contó.

Esta relación hizo que Sandra decidiese quedarse a vivir en Estados Unidos y posponer su regreso a vivir en España... Hasta día de hoy. Terminó sus estudios, hizo allí la Universidad y no regresó a su ciudad natal hasta 2019, cuando se trajo a Cauy Alan Brewer a conocer sus raíces. Sin embargo, poco después, la pareja decidió retornar a Norteamérica. El resto, es historia de las redes.