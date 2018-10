Sara Carbonero desvela que fue operada de un bulto en el pecho

El pasado 19 de octubre se celebraba el Día Internacional Contra el Cáncer de Mama al que muchas personas se suman para contar su experiencia o dar apoyo a las que están sufriendo esta enfermedad.

Sara Carbonero quiso aprovechar la ocasión para compartir un texto en Instagram en el que explicaba un angustioso episodio que vivió hace unas semanas, cuando le detectaron un bulto bastante grande en un pecho durante una revisión rutinaria: "Hace solo unas semanas experimenté en mi propia piel el miedo y la incertidumbre cuando me detectaron por sorpresa un bulto bastante grande en una revisión".

Afortunadamente todo quedó en un terrible susto, ya que tras extirparlo y analizarlo vieron que era benigno: "Una operación y más o menos 10 días después pude respirar aliviada porque los resultados dijeron que era benigno".

Pero lo que quiere expresar la presentadora con esta experiencia es que, por unos días, experimentó en su piel la terrible situación que viven muchas mujeres a diario, cuando de repente les descubren un tumor en el pecho y no tienen tanta suerte como ella:"No todas las mujeres tienen la misma suerte y hoy me quiero acordar de ellas, de las luchadoras que libran batallas tan duras como la del cáncer de mama".

Sara termina su mensaje con un recuerdo para las que ya no están y la importancia que tiene la auto exploración, el hacerse revisiones periódicas y la inversión en investigación.