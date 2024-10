Las secuelas que sufren los miembros de Supersubmarina después del trágico accidente

Corría el 14 de agoto de 2016 cuando la historia del indie pop español cambió. Este será un día muy difícil de olvidar para el grupo Supersubmarina. La banda se encontraba en plena gira veraniega en la que promocionaban su último disco, Viento de cara, y mientras se dirigían de un concierto a otro sufrieron un terrible accidente de tráfico.

Fue en la carretera N-322, volviendo de un festival en Cullera a Baeza, cuando se chocaron contra un camión. Todos los miembros del grupo, José Chino, Pope, Juanca y Jaime acabaron en el hospital, pero fueron Juanca y Chino los más afectados.

A causa de los graves daños, Supersubmarina se retiró de la música, por lo que una prometedora carrera se vio truncada. No obstante, tres de los cuatro miembros han vuelto a emprender proyectos relacionados con la música.

Pero más allá de lo que respecta a su posición en la industria musical, los componentes de Supersubmarina arrastran secuelas desde aquel difícil siniestro. Cada uno de ellos, en mayor o menor medida, ha tenido que aprender a vivir de nuevo y a superar el peor capítulo de sus vidas.

En estos años, los cuatro músicos han tenido que ir superando poco a poco los grandes daños que sufrieron, y han pasado por operaciones y mucha rehabilitación. A día de hoy, algunos continúan arrastrando secuelas.

Supersubmarina | Agencia EFE

La historia de superación de José Chino

Sin lugar a dudas, Chino, el vocalista de Supersubmarina, arrastra la peor de las secuelas. El cantante sufrió tal traumatismo craneoencefálico que estuvo en coma en la UCI durante 31 días. A esta lesión se le sumó una contusión abdominal. Tras despertar, siguió el proceso de recuperación en un centro especializado de Madrid.

El artista arrastra un síntoma que se da tras impactos de este tipo: la anosognosia, por la que perdió la perspectiva de sí mismo. Su proceso de recuperación ha sido muy duro, y a día de hoy sigue sin recordar ninguno de los momentos sobre el escenario con Supersubmarina.

"He tenido que reaprender a todo, a hablar, a andar, el cerebro manda todo el cuerpo y dañártelo es morir en vida", explicó para una entrevista en El País. Actualmente lidia con la pérdida de memoria: "Yo no sé lo que es subirme al escenario ahora mismo. He visto vídeos, pero no recuerdo lo que es estar exactamente ahí".

Los procesos de Juanca, Jaime y Pope

Juanca, el batería del grupo estuvo dos meses ingresado en el hospital, entre los cuales estuvo 20 días en coma inducido y 47 en la UCI. Recibió duros golpes en la cabeza y en el abdomen, y sufrió una infección en los pulmones.

Por su parte, Jaime, el guitarrista, tras una larga temporada en el hospital ha tenido que seguir tratándose después: ha llegado a someterse a 40 operaciones en una pierna. Por otro lado, también sufrió daños psicológicos, que le han llevado a tener que lidiar con una depresión. Su brazo también sufrió lesiones.

El último de ellos, Pope, el bajista de Supersubmarina, sufrió la rotura del fémur y algunas costillas, que lo llevaron a estar 16 días en el hospital. Por suerte, pudo continuar recuperándose en casa, pero hasta que por fin consiguió sanar pasaron muchos meses, según ha contado él mismo.

Pese a todo lo vivido, con pérdida de memoria incluida, los cuatro componentes de Supersubmarina se volvieron a unir y a apoyar de nuevo entre ellos. "Pasamos de estar todos los días juntos, ensayando, tocando y viajando, a no vernos. Nos afectó. Nuestra relación se enfrió" contó José para el citado medio.

Ahora se los ha vuelto a ver sobre el escenario después del lanzamiento de La Maqueta, un emotivo momento que vivieron en el Sonorama y que supone un rayito de esperanza para el grupo y sus fans.