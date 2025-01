Segundo detenido por la muerte de Liam Payne: Ezequiel David Pereyra se entrega por suministrarle drogas

Liam Payne, cantante británico y exmiembro de la boybandOne Direction, murió el 16 de octubre en Buenos Aires (Argentina) a los 31 años tras precipitarse desde el tercer piso del hotel CasaSur Palermo, lo que le provocó un "politraumatismo" y una "hemorragia interna y externa".

La investigación de su muerte continúa después de que a finales de diciembre se confirmara que había cinco imputados por el caso, entre ellos el representante de Payne, la gerente del hotel en el que tuvo lugar su fallecimiento y su jefe de recepción.

El comienzo de 2025 trajo actualizaciones sobre la investigación después de que la policía argentina detuviera en su casa a uno de los imputados: Braian Paiz, de 24 años. Según fuentes policiales, el hombre está acusado de haberle entregado drogas a Liam Payne antes de su muerte en el hotel CasaSur Palermo de Argentina.

Ahora, este mismo delito es el que ha provocado que otro investigado se haya entregado a la policía: se trata de Ezequiel David Pereyra, un hombre de 21 años que antes trabajaba en el CasaSur Palermo. Según informa The Associated Press, Pereyra se entregó por suministrarle drogas a Liam Payne el martes 7 de enero, según un funcionario conocedor de la investigación que no quiso desvelar su identidad al no estar habilitado para desvelar asuntos del caso de forma pública.

Liam Payne | Getty Images

Los dos detenidos se encuentran en prisión preventiva por orden de la jueza Laura Bruniard acusados del delito de provisión de drogas, el cual contempla una pena de prisión entre cuatro y 15 años. Tanto Braian Paiz como Ezequiel David Pereyra fueron procesados el 29 de diciembre con un plazo de 24 horas para entregarse, algo que no realizaron y que provocó su búsqueda por parte de las autoridades.