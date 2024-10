Los grandes hitos musicales de Liam Payne: de One Direction a su carrera en solitario

Te interesa Adiós a un ídolo: la respuesta a la muerte de Liam Payne resalta el poder de la infancia y la música

El fallecimiento de Liam Payne a sus 31 años ha conmovido al mundo de la música. El exintegrante de One Direction ha muerto tras caer de un tercer piso en un hotel de Buenos Aires, y desde que se conociera la noticia, tanto sus compañeros de la banda como otras celebrities han querido expresar sus condolencias por la trágica noticia.

Su muerte está siendo investigada, puesto que hay involucrados estupefacientes y alcohol. Y es que el cantante llevaba una vida complicada a causa de sus problemas de salud mental.

Su fallecimiento ha recordado que Liam Payne ha sido un ídolo adolescente que ha unido a la infancia y la adolescencia en favor de la música. Por ello, repasamos la que ha sido toda su trayectoria, tanto con One Direction como en solitario:

Su descubrimiento musical

Liam Payne descubrió que le gustaba la música desde pequeño, y los 12 años comenzó a mejorar sus habilidades vocales. Unos años después, en 2008, el cantante se presentó al casting de The X Factor, y después de ser eliminado en la última ronda se presentó dos años más tarde de nuevo, y al poco tiempo fue fichado para unirse a One Direction, fruto del propio concurso.

Liam Payne en la creación de One Direction | GETTY

Una carrera de récords

La boy band quedó en tercer lugar en el espacio televisivo británico, pero su éxito llegó a pasos agigantados. Junto a Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson lanzaron en 2011 su primer álbum de estudio, Up All Night, el cual debutó en el número uno del Billboard 200.

Este disco contiene éxitos de la talla What Makes You Beautiful, uno de los temas más conocidos del grupo británico, el cual alcanzó el número uno en multitud de países, como Irlanda, México y Reino Unido. El éxito llevó consiguió una gira: Up All Nigh Tour.

Un año después, en 2012, One Direction lanzó Take Me Home, su segundo álbum, que superó los récords del primer lanzamiento posicionándose en primer lugar de las listas de Reino Unido, y en otros países de la talla de Estados Unidos, Canadá, Australia, Irlanda y Nueva Zelanda.

Este álbum tiene éxitos como Live While We're Young y Little Things, los cuales tuvieron muy buena acogida. Por supuesto, el álbum llevó a los chicos a volver a los escenarios con el Take Me Home Tour, a través de cuatro continentes.

Después de este éxito llegó uno más, pero esta vez en forma de documental. This is us narró la historia de cada uno de los integrantes de One Direction, a las riendas del director Morgan Spurlock.

Midnights Memories, el tercer disco, llegó en 2013, y se convirtió en el álbum más vendido de todo el mundo con 4 millones de copias. Con él llegó la canción más exitosa de la banda en Estados Unidos, Best Song Ever. Y ese mismo año volvieron a girar con Where We Are Tour.

En 2014 One Direction lanzó su cuarto álbum, Four, con éxitos de la talla de Steal My Girl y Night Changes, las cuales alcanzaron la certificación platino en Estados Unidos, y volvieron a tocar en Australia, Asia, África, Europa y América del Norte con la gira On The Road Again.

Su quinto y último álbum en conjunto llegó en 2015, Made in the Am, y tras este el grupo empezó una pausa indefinida, que acabó provocando las carreras en solitario de sus componentes, entre ellos Liam Payne.

Su corta carrera en solitario

Al igual que otros compañeros, Liam Payne comenzó en 2016 una carrera en solitario, después de firmar con el sello discográfico Capitol Redords, con el que se estrenó en 2017 con el sencillo Strip That Down, coescrito por Ed Sheeran.

Después de estrenar otros sencillos, como Bedroom Floor y Get Low, Payne explicó que su primer álbum se publicaría en 2018, y sería de "pop oscuro, pistas urbanas y música trap".

Precisamente en 2018 Liam lanzó junto a Rita Ora el single For You como parte de la banda sonora de la película Cincuenta sombras liberadas, y un año después colaboró con J Balvin en la canción Familiar.

Su primer álbum vio la luz su primer EP, First Time, y antes de que llegará finalmente su primer disco colaboró con algunos artistas como Jonas Blue, en la canción Polaroid. Fue en 2019 cuando estrenó su primer álbum en solitario, LP1 y en 2020 hizo un tour para promocionarlo.

Sin embargo, Payne no triunfó en solitario como otros de sus compañeros de One Direction, resaltando entre todos a Harry Styles.