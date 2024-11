Zayn Malik le dedica una canción a Liam Payne: "Espero que estés viendo esto en tu ciudad natal"

Te interesa Adiós a un ídolo: la respuesta a la muerte de Liam Payne resalta el poder de la infancia y la música

Tras el íntimo funeral de Liam Payne, al que acudieron todos los exintegrantes de One Direction, Zayn Malik ha querido rendir homenaje a su amigo en los primeros conciertos de su gira Stairway To The Sky en Inglaterra, que comenzó en Leeds el sábado 23 de noviembre.

Ahora, la noche del viernes 29 de noviembre, el artista ha dedicado unas palabras a Liam Payne aprovechando que actuaba en su ciudad natal, Wolverhampton. "Haremos algo al final del show de hoy. Está dedicado a mi hermano Liam Payne. Descansa en paz. Espero que estés viendo esto en tu ciudad natal esta noche, Wolverhampton. Esto es para ti, Liam", ha dicho Zayn Malik sobre el escenario.

Estas emotivas palabras las ha pronunciado justo antes de presentar su siguiente canción, It's You, una composición de desamor dedicada a una mujer. Sin embargo, el estribillo adquiere un nuevo significado tras el homenaje de Zayn Malik a Liam Payne, ya que el cantante repite varias veces el título del tema: "Eres tú".

El continuo tributo de Zayn Malik a Liam Payne

Desde el primer concierto de su gira, Zayn Malik ha estado rindiendo homenaje a su amigo. El 23 de noviembre en Leeds, el artista proyectó por primera vez su tributo a Liam Payne en pantalla, algo que desató la emoción entre el público.

Lucía, una fan española de Zayn Malik, acudió al evento y quiso relatar a Europa FM cómo se vivió entre los asistentes este momento. "Fue una locura exagerada. En el momento en el que pusieron lo de Liam, una chica se desmayó y empezó a convulsionar. Se la tuvieron que llevar a la enfermería", contó.

El tributo de Zayn Malik a Liam Payne en su concierto en Leeds | Imagen cedida a Europa FM por @icarusfallslu (X)

Y añadió: "Estaba todo el mundo llorando, fue en un segundo que cambió todo el ánimo de la gente. No sé cómo pasaron de estar feliz a estar sollozando en un segundo. Todo el mundo llorando; una barbaridad".