Selena Gomez aclara qué le dijo realmente a Taylor Swift al oído en los Globos de Oro

Los pasados Globos de Oro han dejado grandes momentos que, tres días después, siguen siendo noticia. Las dificultades de Dua Lipa para sentarse por la rigidez de su vestido, las bromas sobre Barbie, el dardo a Taylor Swift y la NFL por su relación con Travis Kelce... Y el cotilleo que se traían la de Pensilvania y Selena Gomez.

Las imágenes de Selena Gomez hablando entre cuchicheos con la nominada por The Eras Tour han dado rienda suelta a un sinfín de comentarios. En redes sociales se dio por hecho que la actriz se acercó a Taylor Swift para decirle al oído que Kylie Jenner se había negado a sacarse una foto con Timothée Chamelet y ella. Los usuarios hicieron lectura de labios y parece que Selena dice 'she said no (ella dijo no)'.

Unos cuchicheos que dieron rienda suela a varias teorías sobre una posible enemistad entre Selena y Kylie a raíz de un supuesto romance entre la intérprete de Rare y Timothée Chamalet, con quien protagonizó una breve historia de amor para la película Día de lluvia en Nueva York, de Woody Allen. También cabe recordar que Kylie es amiguísima de Hailey Bieber, actual esposa de Justin Bieber, a su vez eterno ex de Selena. Un salseo en toda regla.

Ante la avalancha de comentarios, Selena ha salido a aclarar qué le dijo realmente a Taylor Swift al oído. Lo ha hecho en un comentario en el post de la revista digital E! News que se hacía eco del enredo: "Noooo. Le conté a Taylor sobre dos de mis amigos que se conectaron. No es que sea asunto de nadie".

Con esta puntualización, Selena busca dar por zanjado un asunto que nació en internet y que acaparó miles de comentarios por todo el planeta.

Sea cual sea, el cotilleo debía ser potente, porque la cara de Taylor al escucharlo era bastante reveladora.