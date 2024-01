Timothée Chalamet explica qué sucedió entre Kylie Jenner, Selena Gomez y él en los Globos de Oro

¿Qué pasó entre Selena Gomez, Kylie Jenner y Timothée Chalamet? No se habla de otra cosa desde la gala de los Globos de Oro del pasado domingo.

Durante la cena, pudimos ver a la actriz de Only Murders in the Builiding acercarse a la mesa en la que estaba Taylor Swift para comentarle un detalle que había tenido lugar en la misma ceremonia. Los internautas intentaron leerles los labios y dedujeron las supuestas palabras que intercambiaron Taylor y Selena.

Según las teorías, Selena le comentaba a Taylor que Kylie Jenner la rechazó cuando le pidió una foto junto a Timothee Chamelet. La cara de sorpresa de Taylor al escuchar "she said no (ella dijo no)" fueron objeto de análisis.

Al lado de Taylor estaba Keleigh Teller, que es quien pregunta with Timothee? (con Timothee), incrédula.

El escándalo entre los tres parecía obedecer a la amistad que existe entre Kylie y Hailey Bieber, la mujer que Justin Bieber, a raíz de la relación que había existido hace muchos años entre Selena y el canadiense. Las redes fueron alimentando los rumores hasta que todo ha explotado y el propio Timothee ha contado lo sucedido.

Las cámaras de TMZ han pillado al actor por las calles de Beverly Hills y le han preguntado directamente sobre lo ocurrido. Ante la duda de si su actual relación con la cantante es buena, él dice 'Por supuesto' y cuando le cuestionan el supuesto mal rollo entre ella y la hija de Kris Jenner, él aclara que no, todo está bien.

Del mismo modo, el actor de Call me by your name ha insistido en que los rumores que se llevan repitiendo dos días son falsos.

¿Será esta la versión real?