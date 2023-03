Selena Gomez colapsa las redes con sus fotos vestida de novia

Las fotos de Selena Gomez vestida de novia han revolucionado a los usuarios de las redes sociales.

No solo la propia cantante ha compartido lo que para ella es "un día normal en trabajo", sino que las fotos de los paparazzi en el set de rodaje de Only Murders in the Building han causado sensación entre los selenators.

La artista se encuentra sumergida en el rodaje de la tercera temporada de la serie que le ha valido una nominación en los últimos Globos de Oro y sus compañeros de rodaje se han mostrado entusiasmados por el giro de la trama que ha obligado a la Selena a ponerse un traje blanco y evocar el papel de una novia a punto de darse el sí, quiero.

Hace pocas semanas Gomez se posicionaba como la mujer más seguida de Instagram tras alcanzar los 400 millones de seguidores. Su divertida foto con el traje blanco acumula más de nueve millones de 'me gusta'.

El propio Steve Martin compartió una imagen en sus redes con el título "mirad lo que acaba de pasar" en la que Selena le coge del brazo.

Pero no es la única imagen de Selena vestida de blanco. Acto seguido el intérprete compartió otra foto con el texto "resulta que esto también sucedió" en la que la cantante y Martin Shorth posan sonrientes.

El trío de actores da vida en Only Murders In the Building a un grupo de amigos aficionados a los podcast que acaban resolviendo crímenes de la ciudad de Nueva York.

Se espera que la tercera temporada de Only Murders in the Building llegue a las plataformas en verano de 2023 pero la fecha oficial de estreno aun no se ha desvelado. John Hoffman, creador de la serie, ha asegurado a Variety que esta nueva entrega estará llena de "giros" y contará con la participación de la legendaria actriz Meryl Streep.