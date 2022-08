Selena Gomez disfruta de unas románticas vacaciones en Italia con Andrea Iervolino

Selena Gomez está en su mejor momento. La actriz, que está inmersa en numerosos proyectos como SelenaxChef, Only Murders in the Building y próxima música nueva, se está tomando unas merecidas vacaciones en Positano, Italia, unos días después de la celebración de su 30 cumpleaños.

Pero no ha ido sola. La artista ha sido avisada con Andrea Iervolino, un productor italiano con el que se ha visto y relacionado a Selena Gomez a lo largo de los años. La pareja de tortolitos ha sido fotografiada en un barco en actitud cariñosa.

Recientemente se había relacionado a Selena Gomez con Natt Wolff tras salir a la luz unas fotos besándose con el actor, pero después de un vídeo en el que su abuela le preguntaba "por qué lo dejó con un chico" y estas fotos de unas románticas vacaciones con Andrea, tenemos más clara su situación sentimental.

Quién es Andrea Iervolino

Andrea Iervolino es un productor, empresario y cineasta canadiense-italiano de 34 años, y nació el 1 de diciembre de 1987 en Cassino, Italia.

Su primera producción fue en el año 2003 en la película El caballero del amor, y debutó como productor cinematográfico en Estados Unidos con la cinta El mercader de Venecia, que se estrenó en el festival internacional de cine de Venecia.

Un hombre muy importante en la industria, pues se le ha visto con personalidades de la talla de Johnny Depp, Sarah Jessica Parker, Lily Collins y Heidi Klum, con quienes ha compartido instantáneas en su perfil de Instagram, donde acumula 1.2 millones de seguidores.

Iervolino también es fundador de la app y red social TaTuTu y cofundador de una productora de cine llamada Ambi Media Group, y en 2020 fue nombrado como una de las personas más influyentes e la industria de los medios globales por la revista Variety.